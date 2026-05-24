به گزارش خبرگزاری مهر، آیین کلنگ‌زنی طرح‌های نهضت ملی مسکن شهر اشکذر و آغاز عملیات اجرایی سایت ۷۵ هکتاری اراضی تخصیصی به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با حضور محمدرضا بابایی استاندار یزد و محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در سایت نهضت ملی مسکن شهر اشکذر برگزار شد.

در این آیین که با هدف توسعه زیرساخت‌ های مسکن و حمایت عملی از خانواده‌های دارای سه و چهار فرزند برگزار شد، عملیات اجرایی کارسازی برای احداث ۱۰۵۱ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهر اشکذر آغاز شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده در سایت ۷۵ هکتاری تخصیصی به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تمامی سرانه‌های عمومی و خدماتی مورد نیاز از جمله فضاهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی و خدمات شهری پیش‌بینی شده است تا یک شهرک جدید با زیر ساخت‌های کامل و استاندارد در اشکذر شکل بگیرد.

با آماده‌سازی این سایت و اجرای طرح نیاز ۶۸۰ متقاضی ثبت‌نام‌شده فعلی – شامل خانواده‌های دارای سه و چهار فرزند تأمین خواهد شد و امکان خانه‌دار شدن این خانواده‌ها در چارچوب قوانین و مشوق‌ های مرتبط با جوانی جمعیت فراهم می‌شود.