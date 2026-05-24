به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمطهر محمدخانی توضیح داد: از نظر ضوابط اداری و حقوقی، وظیفه شهرداری مدیریت امور جاری شهر است و بودجههای ما برای حوادث جنگی تعریف نشده؛ اما مگر میشود بخشی از پیکره تهران آسیب ببیند و مدیریت شهری تماشاچی باشد؟ ما به دستور شهردار محترم، تمامقد وارد میدان بازسازی شدهایم در حالی که مردم هم دوست داشتند در این ابرپروژه کمک کنند.بنابراین ایده اولیه و حتی ساختار سامانه «با هم میسازیم» را ما در شهرداری طراحی نکردهایم؛ بلکه این مطالبه و فشار مثبت افکار عمومی بود که ما را به این سمت حرکت داد. ما با یک پدیده شگفتانگیز اجتماعی مواجه شدیم و حجم عظیمی از اشتیاق و تمایل به مشارکت مستقیم از سوی مردم تمام کشور به سمت ما سرازیر شد.
سخنگوی شهرداری اضافه کرد؛ این غیرت بینظیر مردمی فراتر از ظرفیت پاسخگویی سنتی و بروکراسی اداری شهرداری بود. پس سامانه «با هم میسازیم» متولد شد تا به این اشتیاق، یک نظم، هماهنگی و چارچوب مشخص بدهد اجازه ندهد که انگیزههای مردمی در پیچوخم ادارات تلف شود.
محمدخانی تصریح کرد که این سامانه عملا یک اتاق عملیات مردمی است و نقشه جامع نیازمندیهای بازسازی شهر در آن بارگذاری شده تا اقلام مورد نیاز از مصالح ساختمانی تا لوازم اولیه زندگی تامین شود. همچنین بستر ثبت گروههای جهادی در زمینه درمان، مهندسی و کارگری در سامانه دیده شده و همچنین برای تأمین تجهیزات سنگین مثل کامیون و موتور برق هم از مردم کمک گرفتهایم. همچنین با توجه به تکمیل ظرفیت هتلهای تهران و برای روزهای احتمالی ادامه جنگ، طرح «من میزبانم» را هم در سامانه طراحی کردهایم تا مردم آمادگی خود را برای اسکان موقت خانوادههای آسیب دیده اعلام کنند.
محمدخانی در پایان گفت: زیرساخت فنی سامانه آماده است و مردم میتوانند از طریق مراجعه به آدرس BAHAMTEHRAN.IR یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3000114111 در فرآیند بازسازی تهران کمک کنند.
