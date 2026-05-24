به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار،شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان گفت: امروز درباره روز مقاومت و آزادی، اوضاع سیاسی فعلی و اوضاع ایران، بحرین و فلسطین بحث خواهیم کرد.عید قربان، عید فداکاری، بخشش و تعامل با ایمان که منجر به مقابله با شیطان می‌شود را به مسلمانان تبریک می‌گویم.

وی افزود: ما می‌توانیم از مقاومت و آزادی، ۵ اصل مهم را استنباط کنیم. هر کسی که در مقاومت مشارکت داشت، در آن و در آزادسازی حاصل شده شریک بود. مقاومت نتیجه رهبری سید شهیدان امت، سید حسن نصرالله است.

دبیر کل حزب الله لبنان گفت: این پیروزی حاصل همکاری ارتش، مردم و مقاومت بود. هماهنگی بین دولت و مقاومت وجود داشت و این عامل مهم و تأثیرگذاری در دستیابی به آزادی بود. مقاومت و آزادی، عیدی برای آزادگان جهان و عید فلسطین است. ما در اینجا از رئیس جمهور امیل لحود و نبیه بری رئیس پارلمان که حامی آزادی بودند، یاد می‌کنیم.

پروژه اسرائیل، حذف مقاومت و اشغال تدریجی لبنان است

وی افزود: پانزده سال اشغال، همراه با ایجاد ارتش جنوب لبنان، هدف دشمن اسرائیلی تحقق جاه‌طلبی‌هایش در لبنان بود. توافق تحقیرآمیز ۱۷ مه اجرا نشد و در سال ۱۹۸۴ لغو شد، و این گامی در مسیر آزادی بود که در سال ۲۰۰۰ محقق شد. این آزادی بزرگ و این سربلندی و عزت برهمگان مبارک باد.

دبیر کل حزب الله لبنان گفت: در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۴، دولت لبنان به توافق غیرمستقیمی دست یافت که قرار بود به اشغال پایان دهد و حملات را متوقف کند. به مدت ۱۵ ماه پس از توافق، حملات اسرائیل ادامه یافت. دولت لبنان قادر به اجرای آن نبود. امتیازاتی که دولت لبنان به آنها می‌داد ادامه یافت تا اینکه در ۲ مارس ۲۰۲۶، مقاومت جرم شمرده شد. از دولت لبنان می‌خواهم که تصمیماتی را که علیه مقاومت گرفته است، لغو کند و در کنار مردم خود بایستد. پروژه اسرائیل، حذف مقاومت و اشغال تدریجی لبنان به عنوان بخشی از برنامه آن است.

شیخ نعیم قاسم گفت: تحریم‌های اخیر آمریکا با هدف اعمال فشار وضع شده و این نشان دهنده ناتوانی در دستیابی به اهدافش است. تحریم‌های آمریکا ما را تضعیف نخواهد کرد و اگر آمریکا توحش بیشتری انجام دهد در لبنان دستاوردی نخواهد داشت.

وی ضمن مخالفت مجدد با خلع سلاح حزب الله لبنان تاکید کرد: خلع سلاح، سلب توانایی‌های دفاعی لبنان و هموار کردن راه برای نابودی آن است و این برای ما غیرقابل قبول است.آنها به ما می‌گویند که به آنها در خلع سلاح خود کمک کنیم تا اسرائیل بتواند وارد شود، ما را بکشد و مردم ما را آواره کند.

اگر دولت قادر به تأمین حاکمیت نیست، باید برود

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: مقامات لبنان مسئول حاکمیت و حفاظت از کشور هستند، بنابراین آیا آنها به آنچه قانون اساسی در مورد آنها تصریح کرده است، پایبند هستند؟احدی حق ندارد که به پروژه اسرائیل کمک کند. اسرائیل دشمن توسعه طلب و متجاوز است و به دنبال توسعه طلبی در منطقه است. مادامی که دولت لبنان بتواند به وظایف خود عمل کند سلاح در دست ما می ماند. مقاومت از سرزمین و آبرو دفاع خواهد کرد و هرکه در برابر ما بایستد همانطور که با اسرائیل مقابله می کنیم در برابرش می ایستیم. ما خواهان توقف جنگ و عقب نشینی کامل اسرائیل و آزادی اسیران و بازگشت ساکنان هستیم و آنگاه راهبرد دفاعی را بررسی می کنیم.

وی تصریح کرد: آنچه امروز رخ می دهد تثبیت بقای لبنانی قوی و آزاد است. آنچه در جنوب رخ می دهد آغازی بر پایان اسرائیل است.حاکمیت فقط مربوط به امنیت نیست؛ بلکه به اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی نیز مربوط می‌شود. اگر تصاویر حملات هوایی نبود، اسرائیلی‌ها به این خسارات اعتراف نمی‌کردند. اسرائیل در جنوب لبنان متحمل خسارات واقعی شده است و در پاسخ، دشمن غیرنظامیان و خانه‌ها را هدف قرار می‌دهد.

پهپادهای مقاومت به تعقیب سربازان دشمن ادامه خواهند داد

دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: اگر دولت قادر به تأمین حاکمیت نیست، باید برود. پهپادهای مقاومت به تعقیب سربازان دشمن ادامه خواهند داد. انحصار سلاح یک پروژه اسرائیلی است. مذاکرات مستقیم غیرقابل قبول و یک پیروزی محض برای اسرائیل است. هیچ حاکمیت سیاسی در لبنان وجود ندارد، لبنان تحت قیمومیت آمریکاست.

وی خطاب به دولتمردان لبنان گفت: مذاکرات مستقیم را کنار بگذارید و آنچه را که آمریکا می‌خواهد به آن ندهید. تمام فداکاری‌هایی که انجام می‌شود برای ساختن آینده است. موجودیت ما در معرض تهدید است و ما از آن دفاع خواهیم کرد تا زمانی که یکی از دو نتیجه نیکو حاصل شود: پیروزی یا شهادت. به اجماع ملی بازگردید، زیرا چیزی عایدتان نخواهد شد.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: تمام کشتارها و ویرانی‌ها با هدف به زانو درآوردن ما انجام می‌شود، اما ما زانو نخواهیم زد. ما در میدان خواهیم ماند و سربلند از جنگ بیرون خواهیم آمد. ما خانه‌ها را می سازیم .مردم ما به خانه‌هایشان بازخواهند گشت، دشمن را بیرون خواهیم راند در حالی که شکست خورده است و به زودی سومین آزادسازی را اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: حمله به وام‌های بدون بهره، حمله به صدها هزار نفر از افراد فقیر و کم‌درآمد است، با علم به اینکه وام‌های بدون بهره یک ابتکار اجتماعی مستقل هستند. پروژه حذف وام‌های بدون بهره یک پروژه آمریکایی است و ما با آن مقابله خواهیم کرد.

دبیر کل حزب الله لبنان خطاب به رزمندگان مقاومت تاکید کرد: شما اسطوره دشمن اسرائیلی را درهم شکستید و شما پیروز خواهید شد.

اسرائیل مانع رسیدن ناوگان آزادی غیرنظامی به مقصدش می‌شود

وی تاکید کرد: ما بزرگترین مقاومت را داریم که دشمن اسرائیلی را تحقیر کرد، پس از آن بهره ببرید.مردم حق دارند در مواجهه با پروژه آمریکایی-اسرائیلی که نهادهای ما را هدف قرار می‌دهد، به خیابان‌ها بیایند و دولت را سرنگون کنند.

او گفت: اسرائیل مانع رسیدن ناوگان آزادی غیرنظامی به مقصدش می‌شود. دنیا کجاست؟ اقدامات اسرائیل راه به جایی نمی برد و فلسطین قطب‌نمای ما باقی خواهد ماند و ما حامیان آن خواهیم بود.

نعیم قاسم افزود: ایران چکار کرده است که آمریکا و اسرائیل علیه آن وارد جنگ شدند؟ ایران تحت رهبری سید مجتبی (خامنه‌ای)توانسته است آمریکا و اسرائیل را ذلیل و خوار کند و به تنهایی با ابرقدرت دنیا مقابله کند. ایران از جنگ سربلند خارج خواهد شد. ایران قدرت استثنایی با جایگاهی بین المللی خواهد بود که همه انسان های آزاده در دنیا به آن روی خواهند آورد.

نعیم قاسم اظهار داشت: امیدواریم که آتش بس کامل برقرار شود و این آتش بس ما را هم شامل شود.

درباره تحولات بحرین نیز وی گفت: ما از بحرین می‌خواهیم علما و شهروندان بازداشت‌شده‌ای را که به دلیل عقاید مذهبی و سیاسی خود دستگیر شده‌اند، آزاد کند. ۴۱ نفر از علما و اندیشمندان از سوی رژیم بحرین زندانی شده اند و ما خواستار آزادی آنها هستیم زیرا ظلم پایدار نیست.

دبیر کل حزب الله لبنان در پایان گفت: ما پرچمدار حق خواهیم بود تا زمانی که به دست امام مهدی(عج) سپرده شود.