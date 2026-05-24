دهقانیان: توکل بر خدا و مقاومت رمز پیروزی ایران در برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی دهقانیان، عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای عملیات آزادسازی خرمشهر، اظهار داشت: امروز توفیق یافتیم در جوار مزار مطهر شهدا حضور پیدا کنیم تا بار دیگر با آرمان‌های امام راحل و شهیدان تجدید بیعت کرده و بر تداوم مسیر آنان تأکید نماییم.

پیروزی در خرمشهر، نتیجه نصرت الهی و استقامت رزمندگان بود

وی با بیان اینکه ۴۴ سال از فتح بزرگ خرمشهر می‌گذرد، افزود: در آن دوران، دشمن بعثی با تمام توان و تجهیزات به میدان آمده بود و صدام چنان به استحکامات خود اطمینان داشت که گمان می‌کرد ایران هرگز قادر به بازپس‌گیری خرمشهر نخواهد بود.

سرهنگ دهقانیان، تصریح کرد: آنچه در آن مقطع تاریخی باعث شد ورق جنگ به نفع جمهوری اسلامی ایران برگردد، تنها تکیه بر قدرت نظامی نبود، بلکه مقاومت و توکل بر خداوند متعال بود که در میدان نبرد، دشمن را به زانو درآورد.

دست برتر جمهوری اسلامی در میدان و دیپلماسی

فرمانده سپاه بم با تأکید بر اینکه درس‌های عملیات بیت‌المقدس همچنان در تمامی عرصه‌ها راهگشا است، گفت: عملیات الی بیت‌المقدس نه تنها در میدان نظامی پیروزی به ارمغان آورد، بلکه در حوزه دیپلماسی نیز معادلات بین‌المللی را تغییر داد و سازمان‌های جهانی را وادار کرد تا متجاوز بودن رژیم بعث را بپذیرند.

وی با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت مردم ایران خاطرنشان کرد: امروز نیز همان روحیه توکل و ایستادگی که در خرمشهر باعث پیروزی شد، در میان رزمندگان اسلام و ملت بزرگ ایران جاری است.

دهقانیان، افزود: اگر امروز دشمنان در برابر اراده ملت ایران به التماس افتاده و به دنبال واسطه‌گری هستند، به دلیل همین پیروزی‌های مستمر در میدان است.

وی با ادای احترام به مقام شامخ شهدای خدمت، به‌ ویژه شهید آیت‌الله رئیسی و سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، تصریح کرد: اطمینان داریم که با تداوم این روحیه مقاومت و توکل بر خداوند متعال، پیروزی نهایی ملت ایران در برابر استکبار جهانی با برکت خون شهدا رقم خواهد خورد و امیدواریم همگی در مسیر آرمان‌های امام و شهدا ثابت‌قدم بمانیم.