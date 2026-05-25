به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد غفاری عصر دوشنبه در جریان بازدید از مجموعههای تولیدی آسیب دیده که در قالب سلسله برنامههای دوشنبههای کار و تولید انجام شد، اظهار کرد: صیانت از سرمایههای انسانی و تثبیت جایگاه تولیدی تبریز، اولویت اصلی دستگاههای اجرایی استان است.
وی با اشاره به گذشت چهار هفته از آغاز طرح «دوشنبههای کار و تولید» افزود: بر اساس این برنامه، مدیران شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف هستند با حضور مستقیم در واحدهای تولیدی، بهویژه مجموعههایی که با چالشهای ساختاری و عملیاتی مواجه هستند، از نزدیک روند فعالیت و مسائل آنها را بررسی و برای حل آنها چارهاندیشی کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ سلامت و امنیت نیروی کار، تصریح کرد: در بازدید از بخشهای تولیدی ریختهگری تبریز، شاهد نقص در زیرساختهای ایمنی، بهداشت کار و نبود سیستم تهویه مناسب بودیم.
غفاری هشدار داد: این موارد بهصورت جدی و مکتوب منعکس خواهد شد تا در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع مخاطرات و بهبود شرایط محیط کار کارگران اقدام شود؛ چرا که سلامت نیروی انسانی خط قرمز ماست.
وی با اشاره به جایگاه استراتژیک این واحد صنعتی در اقتصاد ملی و منطقهای، خاطرنشان کرد: وجود مجموعههای عظیم تولیدی همچون ماشینسازی تبریز نشاندهنده توانمندی بالای این خطه است. تکنولوژی و ظرفیتی که در این کارخانه وجود دارد، منحصربهفرد بوده و تنها در کشورهای محدودی نظیر چین و هندوستان یافت میشود. این موضوع مسئولیت ما را در صیانت از این سرمایه ملی دوچندان میکند.
غفاری همچنین به رتبه برتر استان در همبستگی و تعاملات بیندستگاهی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه همدلی بینظیری میان دستگاههای اجرایی آذربایجان شرقی وجود دارد. این روحیه همکاری که از دوران دفاع مقدس به ارث رسیده، باعث شده است تا در دوران بحرانهای اقتصادی نیز با برگزاری جلسات مستمر، اجازه ندهیم چرخه تولید و معیشت کارگران متوقف شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در پایان ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع پیشروی این صنعت مادر، شاهد شکوفایی مجدد و ارتقای سطح تولیدات ماشینسازی تبریز در بازارهای داخلی و خارجی باشیم.
نظر شما