رئیسی: بیش از ۶۰ درصد متقاضیان طرح جوانی جمعیت در قم زمین گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمنان رئیسی بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزود: متأسفانه در برخی محافل عنوان می‌شود که اجرای این قانون نوعی اتلاف منابع و بیت‌المال است و تأثیر محسوسی بر افزایش فرزندآوری نداشته، در حالی که آمارهای رسمی استان قم خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.



وی با ارائه آماری از وضعیت تولد فرزندان سوم و چهارم در قم تصریح کرد: پیش از تصویب قانون جوانی جمعیت و در سال ۱۳۹۹، تعداد موالید مربوط به فرزند سوم و چهارم در استان قم حدود سه هزار و ۳۰۰ مورد بود، اما پس از اجرای قانون و آغاز روند واگذاری زمین به خانواده‌ها، این عدد طبق آمار سال ۱۴۰۳ به بیش از پنج هزار مورد رسیده است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این آمار نشان‌دهنده رشد نزدیک به ۵۰ درصدی تولد فرزندان سوم به بالا در استان قم است، رشدی که در شرایط کاهش کلی موالید، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.



وی با اشاره به کاهش نرخ کلی تولد در استان قم گفت: تعداد کل موالید استان در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۸ هزار نفر بود، اما این عدد اکنون به حدود ۱۶ هزار نفر رسیده که نشان‌دهنده کاهش حدود ۱۲ درصدی آمار ولادت در استان است؛، با این حال، در همین بازه زمانی، تولد فرزندان سوم و چهارم افزایش قابل توجهی داشته است.



رئیسی خاطرنشان کرد: همزمانی کاهش کلی موالید با افزایش چشمگیر فرزندان سوم و چهارم نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی از جمله واگذاری زمین، در تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری اثرگذار بوده و نمی‌توان این قانون را ناکارآمد دانست.



وی همچنین به وضعیت اجرای طرح واگذاری زمین در کشور اشاره کرد و افزود: در سطح کشور حدود ۸۰۰ هزار نفر در طرح جوانی جمعیت ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد تنها برای حدود ۱۱۰ هزار نفر زمین تخصیص یافته است، یعنی کمتر از ۱۵ درصد متقاضیان موفق به دریافت زمین شده‌اند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این در حالی است که در استان قم بیش از ۶۰ درصد متقاضیان تعیین تکلیف شده‌اند و این موفقیت حاصل پیگیری مستمر مسئولان استان، همراهی مجموعه راه و شهرسازی و مطالبه‌گری جدی برای احقاق حقوق مردم بوده است.



وی با تقدیر از تلاش‌های مجموعه راه و شهرسازی استان قم بیان کرد: بخش عمده بار اجرایی این طرح بر دوش کارکنان این مجموعه بوده و با وجود فشارها و پیگیری‌های فراوان، اقدامات مؤثری در این حوزه انجام شده است.



رئیسی تأکید کرد: اگر قانون جوانی جمعیت در سایر استان‌ها نیز همانند قم با جدیت و دقت اجرا شود، مردم آثار عملی وعده‌های مسئولان را مشاهده خواهند کرد و این مسئله می‌تواند انگیزه خانواده‌ها برای فرزندآوری را افزایش دهد.



وی در پایان تصریح کرد: تجربه قم نشان داده است که اجرای صحیح قانون، اعتماد عمومی را تقویت می‌کند و سایر استان‌ها نیز می‌توانند با الگوگیری از این تجربه، زمینه تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت را فراهم کنند.