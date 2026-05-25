کاهش ۴۰ درصدی مصرف برق به صنایع اصفهان ابلاغ شد

داوود قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش تقاضای مصرف برق در کشور با شروع فصل گرما، اظهار کرد: در استان اصفهان نیز بیشترین آماری که تاکنون داشتیم حدود چهار هزار و ۲۰۰ مگاوات در روز بوده است که با میزان فعلی تولید برق برابری می کند.

وی ادامه داد: با توجه به این شرایط، از هفته پیش به تمامی دستگاه‌ها و صنایع انرژی بَر استان مانند صنایع فولادی، سیمان، پتروشیمی و شرکت های بزرگ تحت نظارت و پوشش برق منطقه‌ای اصفهان، ابلاغ شد که ۴۰ درصد مصرف برق خود را از هشت صبح تا ۱۲ شب کاهش دهند.

برنامه‌های متعددی برای مدیریت مصرف برق در حال اجراست

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با بیان اینکه به غیر از طرح‌های سبا و مهتاب توانیر طرح‌های مختلف مدیریت بار و مصرف برق در حال اجراست، تاکید کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها حفظ پایداری شبکه برق است.

قاسمی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ملی «نور» با هدف مدیریت هوشمند بار و پایداری شبکه برق در کشور گفت: سامانه نور یا سامانه نظارت و راهبری شبکه برق در حال حاضر یکی از مهم‌ترین ابزارهای عملیاتی برای عبور از پیک تابستان تبدیل شده است.

وی گفت: در طرح دیگری که برای مدیریت بار در شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته شده است؛ در این راستا ۸۵ شهرک صنعتی استان یک روز تعطیلی پایان هفته خود را به صورت گردشی در طول هفته استفاده می کنند که توزیع انرژی برق در همه شهرک‌ها انجام شود تا بتوانند با تمام ظرفیت به تولید ادامه بدهند.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان ادامه داد: در حوزه کشاورزی، کشاورزانی که دارای پروانه بهره برداری برای استفاده ۱۹ ساعت برق در روز هستند، اگر در ۶ ساعت اوج پیک بار در روز از برق استفاده نکنند، آن ۱۹ ساعت مابقی استفاده طی ماه‌های تیر و مرداد و شهریور برای رایگان محاسبه خواهد شد.

قاسمی با بیان اینکه برنامه مدیریت بار در ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان نیز شامل کاهش ساعات کاری از ساعت هفت صبح تا ۱۳ ظهر و بهره گیری از دیزل ژنراتورها در پیک بار است، تصریح کرد: یک ساعت قبل از پایان ساعات کاری تمام دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند سیستم‌های سرمایشی خود را قطع کنند و بعد از ساعت کاری هم حدود ۷۰ درصد مصرف برق روز را کاهش دهند که بتواند در ادامه مسیر مابقی انرژی به شبکه کمک کنند.

۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی وارد شبکه برق اصفهان شد

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت چهاردهم ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی که یک هزار و ۲۵۰ مگاوات در دولت سیزدهم بوده تقریبا ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و به حدود چهار هزار و ۹۰۰ مگاوات در کشور رسیده است.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان تاکید کرد: برنامه‌های مختلفی وجود دارد که امید است بتوانیم تا پایان برنامه هفتم که این عدد را به پنج هزار و ۶۰۰ مگاوات برسانیم؛ استان اصفهان تاکنون به حدود ۵۰۰ مگاوات تولید انرژی خورشیدی رسیده است.

قاسمی با اشاره به وارد مدار شدن نیروگاه‌های برق‌ابی و خورشیدی در سال جاری، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط آبی کشور، سال گذشته نزدیک به ۶۰ درصد از ظرفیت نیروگاه‌های آبی کشور را به دلیل کم بارشی از دست دادیم اما امسال شرایط بهتر است.

وی تاکید کرد: با توجه به تمام ظرفیت‌هایی که در وزارت نیرو وجود دارد با تولید برق و طرح‌های مدیریت بار، امید است بتوانیم شبکه برق پایدار را برای همه آحاد مردم و مشترکان در تابستان سال جاری داشته باشیم .