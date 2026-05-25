به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، این تفاهمنامه با حضور مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، و پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر، به امضا رسید.
هدف از امضای این تفاهمنامه، بهرهگیری از ظرفیتهای دو مجموعه برای ارتقای آمادگی در شرایط عادی و اضطراری، مدیریت بهینه توزیع دارو و تحقق مأموریتهای سلامت محور است.
مدیریت لجستیک و توزیع دارو در بحرانها، ایجاد و نگهداری ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی، تسهیل واردات اقلام دارویی در شرایط تحریم، توسعه تولید داخلی با همکاری شرکتهای دانشبنیان، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، توسعه سامانههای هوشمند و تبادل داده، ارائه خدمات دارویی در مناطق محروم و مرزی، و همکاریهای بینالمللی و دیپلماسی سلامت از محورهای اصلی این تفاهمنامه است.
همچنین بر اساس مفاد تفاهمنامه، امکان استفاده از ظرفیت انبارهای استراتژیک هلال احمر برای ذخیره داروهای حیاتی فراهم شده و کارگروه مشترکی برای تسریع فرآیندهای ارزی، گمرکی و ترخیص اقلام ضروری تشکیل خواهد شد.
مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، در حاشیه این مراسم با تأکید بر اهمیت همکاریهای بینبخشی گفت: تلفیق توان نظارتی سازمان غذا و دارو با ظرفیتهای اجرایی و لجستیکی هلال احمر، زمینهساز مدیریت کارآمدتر دارو در شرایط عادی و بحرانی و ارتقای امنیت دارویی کشور خواهد بود.
پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر، نیز امضای این تفاهمنامه را گامی مؤثر در جهت افزایش تابآوری نظام سلامت دانست و افزود: جمعیت هلال احمر آمادگی دارد با بهرهگیری از شبکه گسترده داوطلبان، انبارهای استراتژیک و تجربه مدیریت بحران، همکاریهای گستردهای را با سازمان غذا و دارو در حوزه تأمین، توزیع و پایش دارو دنبال کند.
