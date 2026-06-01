به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در نشست با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر اظهار کرد: حمایت از حوزه کار و بویژه قشر کارگر و توجه به مطالبات آنان از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهرستان است و تلاش داریم با حضور میدانی در شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی و بررسی مسائل مختلف زمینه رفع مشکلات این حوزه اثرگذار در اقتصاد و نیز توسعه کشور و شهرستان فراهم شود.

وی افزود: بازدیدهای مستمر از شرکت‌ها و ارتباط مستقیم با کارگران، بسیاری از مسائل و دغدغه‌های آنان را شناسایی و برطرف می‌کند و این روند باید به صورت جدی دنبال شود.

مقاتلی همچنین بر راهبرد دولت وفاق ملی بر حمایت همزمان از حوزه کارفرمایی و تلاش جهت رفع مسائل و مشکلات آنان تاکید و از برگزاری نشست ها و جلسات منظم و پیگیری های لازم جهت تحقق این راهبرد در شهرستان خبر داد.

فرماندار دشتی با اشاره به فعالیت برخی شرکت‌های نفتی و نیز کارخانجات اقتصادی در منطقه بیان کرد: این شرکت‌ها و کارخانه ها در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود باید توجه ویژه‌ای به کارگران شهرستان داشته باشند و در راستای بهبود وضعیت معیشتی، رفاهی و اشتغال نیروهای بومی گام‌های مؤثرتری بردارند.

مقاتلی ادامه داد: توسعه زمینه های ایجاد اشتغال در شهرستان نیازمند توجه بیشتر همه مجموعه ها و بهره‌مندی صحیح از اعتبارات ملی است و لازم است با برنامه‌ریزی مناسب، منابع و ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکلات این حوزه به کار گرفته شود.

وی همچنین با اشاره به فعالیت شرکت‌های مستقر در منطقه «خار تنگ» گفت: راه‌اندازی دفتر نمایندگی اینگونه شرکت‌ها در شهرستان ضروری است و می‌تواند نقش مؤثری در تسریع پیگیری مطالبات، کاهش مشکلات و ارائه خدمات بهتر به مردم و کارگران داشته باشد.

فرماندار دشتی تأکید کرد: تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمینه‌ساز رفع بخش قابل توجهی از مشکلات کارگران و ارتقای سطح رضایتمندی آنان خواهد بود.

نماینده عالی دولت در دشتی در پایان با اعلام جذب مناسب اعتبارات مربوط به اشتغالزایی در سطح شهرستان در پی تلاش، همکاری و تعامل همه جانبه مجموعه فرمانداری، دستگاه های اجرایی و بانک ها از همه ی این عوامل قدردانی کرد.