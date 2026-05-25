وقتی همه پای کار وطن هستند؛ کدام خوانندگان در میدان خواندند؟

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز موسیقی حوزه هنری انقلاب اسلامی که به عنوان یکی از مجموعه های مرتبط با تولید آثار ملی میهنی از شروع جنگ تحمیلی رمضان تاکنون محصولات متعددی را با مضامین مختلف پیش روی مخاطبان قرار داده، در ایامی که ملت ایران طی هشتاد روز گذشته حضور چشمگیری در خیابان ها و میدان ها داشتند، تلاش کرده تا به واسطه همراهی تعدادی از خوانندگان فعال موسیقی اجراهای زنده ای را نیز در موکب های مستقر در خیابان ها پیش روی مخاطبان قرار دهند.

در این چارچوب حاج صادق آهنگران، امیر حقیقت، سیدرضا موسوی، صادق شیخ زاده، سید محسن حسینی، غلامرضا صنعتگر از جمله هنرمندانی بودند که در روزهای گذشته به واسطه آثاری که از سوی مرکز موسیقی حوزه هنری در حوزه جنگ رمضان تولید کردند، در میادین و خیابان های مختلف نیز به اجرای برنامه پرداختند.

احمد رمضی سرپرست مرکز موسیقی حوزه هنری پیش از این درباره رویکرد متفاوت فعالیت های این مجموعه طی ایام جنگ گفت: امسال تلاش کردیم دوشادوش مردم و در کنار آنها، در میادین مختلف شهر حضور داشته باشیم. در تهران، هنرمندان حوزه‌های مختلف از جمله شعر، نمایش و موسیقی مشغول اجرا بودند و هستند. در این چارچوب قطعاتی هم تولید شده که متناسب با شرایط و نیاز جامعه بوده و این آثار در میادین، در فضایی همراه با اتحاد و همبستگی ملی و اعتقادی اجرا شدند. خوشبختانه اقبال عمومی هم بسیار زیاد بوده و مردم ارتباط خوبی با این برنامه‌ها برقرار کرده‌اند. این اجراها به‌صورت مستقیم و بی‌واسطه، یعنی چشم در چشم و نفس به نفس با مخاطب شکل می‌گیرد و همین موضوع تأثیرگذاری آن را بیشتر کرده است.

مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری همچنین با اشاره به بخشی از تولیدات این مرکز که در این ایام اجرا می‌شوند، گفت: آثاری که پیش‌تر برای مناسبت‌های مختلف، از جمله حوادث تلخ و موضوعات ملی و مذهبی تولید شده بودند، در این برنامه‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند و در فضای میدانی اجرا می‌شوند. به هر حال این مدل حضور در میادین و کار در کف خیابان، تجربه‌ای بسیار ارزشمند و پرشور بوده و بازخوردهای بسیار خوبی هم دریافت کرده‌ایم.

بر این اساس «ما لشگر صاحب زمان» با خوانندگی صادق آهنگران، «منفی ۲۵» با صدای مُجال، «تقدیر ما» با صدای امیر حقیقت، «زنگ پرواز» با صدای غلامرضا صنعتگر، «می جنگیم» با صدای اسد رخت، از جمله محصولاتی است که طی روزهای گذشته از سوی مرکز موسیقی حوزه هنری به مناسبت جنگ تحمیلی رمضان در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.