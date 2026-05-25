خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: اهمیت مقاومت، فراتر از بقا فیزیکی و حفظ تمامیت ارضی است؛ ایستادگی، واکنش خودآگاه روح جمعی یک ملت در برابر نیستانگاری تحمیلشده است؛ هنگامی که ارادهای بیرونی میکوشد تا هویت، فرهنگ، باورها و رؤیاهای یک ملت را به بند بکشد و آن را به حاشیهای بیاهمیت در روایت قدرت خود تبدل کند، این مقاومت است که نه بزرگ را فریاد میزند؛ این نه، عصاره کرامت انسانی است؛ گواهی بر اینکه منافع و امنیت، هرچند عزیز و حیاتی، هرگز نمیتوانند بهای سنگین باختن را توجیه کنند؛ مقاومت، دادگاه وجدان تاریخ است که در آن، ملتها نه با میزان ثروت و سلطه، که با ترازوی استواری و پایداریشان در راه حق و حقیقت سنجیده میشوند.
امروز، در نقطهای مغتنم از تاریخ ایستادهایم و شاهدیم که روایتهای دروغین ناگزیر بودن شکست، چگونه در برابر صخره استوار ایستادگی مردمان کشورمان ایران، رنگ میبازند.
مقاومت، هنر تبدیل تهدید به فرصت است؛ این منطق زنده و پویا، به ما میآموزد که تسلیم شدن، آغاز پایان است و ایستادگی، اگرچه دشوار است اما در آن، طلوع آزادی و سربلندی پایدار، نه یک شعار، که وعدهای محتوم و حقیقتی ملموس خواهد بود؛ بیتردید، در پرونده جاودان هر ملت، تنها آنانی نامشان ماندگار میشود که ایستادگی را، نه یک تاکتیک موقت، که استراتژی جاودانگی میدانند.
هشت سال مقاومت مردم ایران، متأثر از روحیه ایثار و خودباوری بود
حسن نوری، فعال فرهنگی و جانباز هشت سال دفاع مقدس در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: چهارم خردادماه، یادآور دو مناسبت درخشان در تاریخ معاصر ایران است: روز مقاومت و روز دزفول.
وی گفت: این روز نماد پایداری ملتی بزرگ در برابر تهاجم همه جانبهای است که در جنگ تحمیلی هشت ساله به ایران ما تحمیل شد. برای نخستین بار در دویست سال اخیر، جنگی به کشور ما تحمیل شد، اما به مدد مقاومت جانانه مردم، حتی یک وجب از خاک ایران به دست دشمن نیفتاد و متجاوزان، اجازه ماندگاری بر این سرزمین را پیدا نکردند.
نوری تصریح کرد: این مقاومت شکوهمند، سرشار از ایثارگریها و جانفشانیها و متأثر از روحیه خودباوری بود که امام راحل (ره) در دوران دفاع مقدس به مردم منتقل کردند؛ عزت نفس، خودباوری و در رأس همه اینها، اعتماد و اعتقاد راسخ به یاری خداوند و توکل و توسل به او، مؤلفههای تعیین کنندهای بود که ملت ایران را در آن نبرد نابرابر به پیروزی رساند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، نامگذاری این روز به نام دزفول، حکایت از حماسهای کم نظیر دارد؛ نسل جوان باید بدانند که دزفول در دوران هشت سال دفاع مقدس، با وجود قرار گرفتن در نوار مرزی و زیر شدیدترین موشکبارانها و بمبارانهای دشمن، هرگز توسط مردمش تخلیه نشد؛ مردم این شهر تا آخرین روز نبرد حماسی در خانههای خود ماندند.
فعال فرهنگی و جانباز هشت سال دفاع مقدس بیان کرد: هنگامی که رژیم بعث به موشک تجهیز شد و اصطلاحاً موشکباران شهرها را آغاز کرد، دزفول در صدر جدول اهداف ثابت دشمن قرار داشت؛ تعبیر الف دزفول در آن زمان مصطلح شد، به این معنا که این شهر، نخستین و ثابتترین هدف در فهرست موشکبارانهای رژیم بعث بود.
وی افزود: با این همه، مردان، زنان، دختران و جوانان دزفول از تمامی اقشار، همواره در صحنه ماندند؛ خاطرهای عبرت آموز از مقاومت زنان این دیار روایت میشود که بیانگر اوج باور و پایداری آنها است.
در مسیر تعالی و سربلندی راهی جز مقاومت و استقامت وجود ندارد
نوری با تاکید به ایستادگی زنان و دختران دزفول گفت: در بسیاری از خانهها، زنان و دختران، شبها با حجاب کامل و مقنعه میخوابیدند. هنگامی که از آنان میپرسیدند اینجا خانه خودتان است و محرم هستید، چرا با پوشش کامل میخوابید؟ پاسخ میدادند: دزفول هر شب زیر بمباران و موشکباران است، شاید امشب خانه ما هدف قرار گیرد و ویران شود، ما نمیپسندم که فردا، برادران ما برای آواربرداری بیایند و پیکر ما را از زیر آوار بیرون بکشند، در حالی که بدنمان پوشیده نباشد؛ این روایت، اوج مقاومت و در صحنه بودن مردم دزفول را به نمایش میگذارد که الگویی برای سراسر کشور شد.
وی با اشاره به ایستادگی مردم ایران در جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: امروز نیز در نبردی دیگر، شاهد این روحیه حماسی و ایثار در میان مردم ایران هستیم؛ بیش از هشتاد شب است که مردم در میدانها و خیابانها در شهرها و روستاهای ایران، با مشتهای گرهکرده، ندای هیهات من الذله سر میدهند و پیام مقاومت و خونخواهی امام شهیدمان و مردم مظلوم، بهویژه کودکان دانشآموز مدرسه میناب را که غم سنگینی بر دلها نشاند، فریاد میزنند.
فعال فرهنگی و جانباز هشت سال دفاع مقدس در پایان خاطرنشان کرد: پیام روشن این هشتاد روز و شب مقاومت مردم این است که اگر قرار باشد مسیر تعالی، سربلندی و عزت را بپیماییم و این انقلاب، چنانکه امام شهیدمان وعده داده است، تمدن نوین اسلامی را نهتنها در ایران، که در سراسر کره زمین محقق سازیم؛ راهی جز مقاومت و استقامت نداریم؛ امید است به مدد این پایداری، نصرت الهی شامل حال ملت بزرگ ایران و رزمندگانمان در اقصی نقاط عالم شود و در کوتاهترین زمان، به ظهور منجی منتهی شود.
بصیرت و هوشمندی ملت بزرگ ایران دنیا را متحیر کرده است
سجاد ملکوتی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی سیستان و بلوچستان در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: بصیرت و هوشمندی ملت بزرگ ایران در واقعه اخیر و پایمردی و شجاعت و حضورشان، دوستان را به تحسین و دشمنان را به حیرت از این مقاومت وا داشته است.
وی افزود: تاریخ بشریت پر از حوادث مختلف تاریخی ناشی از تقابل تمدنی حق و باطل بوده است؛ در این نبرد میان جبهه حق و باطل، همواره قدرت جبهه باطل مبتنی بر تک محوری مادی گرایی و سلطه گری از طریق قدرت سخت بوده است اما در مقابل جبهه حق با تکیه بر قدرت نرم خود، به عنوان یک قطب تمدنی، نقشی جدی و تأثیرگذار با مقاومت در برابر استکبار جهانی و هرگونه زیادی خواهی، توسعه طلبی و طغیان برآمده از نظام سلطه ایفا کرده است.
ملکوتی تصریح کرد: در طول تاریخ ما، هیچ حادثهای مثل حادثه پیروزی انقلاب اسلامی و حوادث بعد از آن نبوده است که مردم در آن، نقش مستقیم داشته باشند؛ در انقلاب اسلامی مردم آمدند؛ همه مردم، از شهری و روستائی، از زن و مرد، از پیر و جوان، از تحصیلکرده و بی.سواد، همه و همه در کنار هم حضور پیدا کردند.
وی ادامه داد: این ایستادگی در حالی رخ داد که متکی به قدرتی هم نبودند؛ اما در عین حال توانستند یک رژیمِ تا دندانمسلحِ متکی به قدرتهای استکباری را از پا در بیاورند؛ انقلاب اسلامی پیروز شود.
کارشناس مسائل سیاسی سیستان و بلوچستان بیان کرد: نکته اساسی در انقلاب ما این بود که نقش مردم با پیروزی انقلاب تمام نشد؛ و این از حکمت امام بزرگوار ما و ژرفنگری آن مرد حکیم و معنوی و الهی بود؛ ایشان ملت ایران را به درستی شناخته بودند، ملت ایران را باور کرده بودند، به سلامت و صداقت و عزم راسخ و تواناییهای ملت ایران، ایمان داشتند؛ همان روزها بعضیها میگفتند انقلاب پیروز شد، مردم برگردند بروند خانههاشان، امام محکم ایستادند و کارها را به مردم سپردند.
حضور فعال مردم در میدان، دشمن را مأیوس کرد
وی تصریح کرد: تجربه به ما نشان میدهد، هرجا مردم میآیند دست خدا همانجا هست؛ هرجا مردم هستند، عنایت الهی و کمک الهی و پشتیبانی الهی هم هست؛ نمونه آن خود انقلاب اسلامی، نشانه و نمونه آن، دفاع مقدس هشتساله، نمونه آن جنگ دوازده روزه و کودتا دیماه و همچنین جنگ رمضان، که چون مردم در میدان بودند و حضور فعال داشتند؛ دشمن مأیوس و ناامید شده است.
ملکوتی خاطرنشان کرد: مهم ترین جلوه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، بازدارندگی مردمی ایران است؛ یعنی ملت ایران فارغ از هر تفاوتی از اولین لحظه تجاوز دشمن آمریکایی - صهیونسیتی به ایران، حول محور کلید واژههایی مانند وطن، غیرت و شرافت متحد شدند و این اتحاد را به همه دنیا نشان دادند که پشتوانه میدان در واکنش سخت و کوبنده به دشمن است.
وی بیان کرد: به تعبیر امام شهیدمان ، پروردگار این ملتِ بیبدیل را در این برهه خطیر، مبعوث کرده است تا دست قدرت الهی از آستین آنان برون آید و مدرنترین جنگافزارهای هراسافکن را در برابر سلاح ایمان، منکوب و ذلیل سازد؛ این حضور حماسی، اثبات صادقانه این حقیقت است که در نبرد «آهن و عقیده»، پیروزی از آن کسانی است که به ریسمان لایزال الهی چنگ زدهاند.
کارشناس مسائل سیاسی سیستان و بلوچستان در پایان گفت: هر که میخواهد معجزه را به چشم ببیند، باید به میان این صفهای پیوسته مردم برود و تماشا کند که چگونه ملتی، مرگ را به سخره گرفته و با شهامت علوی، فصلی نو از عزت و اقتدار را در شناسنامه بشریت به ثبت میرساند.
