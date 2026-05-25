به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی نوشت: مقامات شهرکها و شوراهای محلی در شمال اسرائیل هشدار دادهاند که هرگونه توافق میان آمریکا و ایران، در صورتی که حزبالله همچنان دستنخورده باقی بماند، میتواند ضربهای مرگبار برای ساکنان مناطق مرزی باشد.
مقامات شهرک ها و شوراهای محلی شمال سرزمینهای اشغالی اعلام کردند کابینه تل آویو هیچ اطلاعی درباره روند توافق در حال شکلگیری میان واشنگتن و تهران یا پیامدهای احتمالی امنیتی آن برای جبهه شمالی به آنها نداده است.
شهردار شمالیترین شهر اشغالی در مرز لبنان به هاآرتص گفت: اسرائیل دیگر بر این سرزمین حاکمیت ندارد. او و دیگر مقامهای محلی ابراز نگرانی کردند که توافق احتمالی آمریکا و ایران ممکن است بدون تضعیف جدی حزبالله انجام شود؛ مسئلهای که به باور آنها میتواند تهدید امنیتی علیه مناطق مرزی با لبنان را تثبیت کند.
براساس این گزارش، رؤسای شوراهای محلی شهرک های صهیونیستی مرز لبنان روز یکشنبه نسبت به پیامدهای توافق در حال شکلگیری میان آمریکا و ایران و تأثیر آن بر درگیریها با حزبالله ابراز تردید و نگرانی کردند.
نظر شما