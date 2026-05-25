به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مافی صبح دوشنبه در مراسم راه اندازی پارک فناوری اطلاعات مازندران از اجرایی شدن طرحی ملی برای پایان دادن به رقابت های ناهماهنگ میان پارک های علم و فناوری استانی و ملی خبر داد و با تبریک اعیاد قربان و غدیر، اظهار کرد: با وجود تمایل برای برگزاری حضوری برنامه ها به خاطر مسائل امنیتی و جنگ، گزارش عملکرد به صورت آنلاین در جلسه روز یکشنبه ارائه شده است.

رئیس پارک فاوا مهم ترین دستاورد این روزها را طراحی سازوکاری برای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ و برنامه هفتم پیشرفت دانست و گفت: در این الگو که کانتر ۱۰ نام گرفته، حمایت های عادلانه و متوازن از واحدهای فناوری در سراسر کشور مد نظر قرار گرفته و مناطق استانی ذیل پارک های ملی تعریف می شوند.

وی با بیان این که تمایلی به رقابت پارک ملی با پارک استانی وجود ندارد، افزود: پارک ملی دارای برنامه ملی است و پارک استانی تکمیل کننده و کمک کننده برنامه های آنها خواهد بود.

این مقام مسئول از انعقاد توافقنامه ای میان وزارت ارتباطات و وزارت دادگستری یا عدل خبر داد و توضیح داد که بر اساس این توافق، هر جا که ورود کنند یک مرکز مشترک میان پارک ملی و پارک استانی راه اندازی می شود.

به گفته وی، این مرکز در سامانه ای به نام حس تعریف می شود تا فناوران مستقر از همه مزایای قانونی و ماهیت های حقوقی بهره مند گردند.

رئیس پارک فاوا با اشاره به جلسات متعدد با شاه نظری و حل مسائل پیشین، خاطرنشان کرد: هم اکنون همه شرکت های مستقر در این مجموعه، ذیل یک خط و یک اتاق واحد تعریف شده اند و دیگر مرز مالکیتی میان استان و پارک فاوا وجود ندارد. به این ترتیب، این مجموعه کاملاً متعلق به استان و همزمان متعلق به پارک های ملی است.

وی با اشاره به رویکرد جدید همکاری به جای رقابت، ابراز امیدواری کرد که این مدل عملیاتی بتواند الگویی برای سایر استان ها در جهت هم افزایی پارک های علم و فناوری و توسعه متوازن دانش بنیان کشور باشد

تلاش برای رفع محدودیت اینترنت بین اللمللی

رئیس پارک فناوری و اطلاعات کشور با بیان اینکه اعمال محدودیت در دسترسی به اینترنت بین‌الملل طی ماه‌های گذشته، چالش‌های متعددی برای شرکت‌های فناوری و استارت‌آپ‌ها به همراه داشته است، اظهار کرد: خوشبختانه با هماهنگی‌های انجام شده با نهادها، بخش قابل توجهی از این شرکت‌ها با دریافت آی‌پی اختصاصی از حمایت ویژه برخوردار شدند تا خللی در روند فعالیت آن‌ها ایجاد نشود

وی افزود: بر اساس آخرین پیگیری‌ها و هماهنگی‌های صورت گرفته، انتظار می‌رود محدودیت‌های فعلی در زمینه اتصال به اینترنت بین‌المللی حداکثر تا هفته آینده رفع شود و شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها بتوانند بدون دغدغه به فعالیت‌های بین‌المللی خود ادامه دهند.

رئیس پارک فناوری و اطلاعات کشور در پایان بر لزوم حمایت پایدار از زیست‌بوم فناوری کشور تأکید کرد و گفت: رفع این محدودیت‌ها گامی مؤثر در جهت تسهیل فعالیت شرکت‌های دیجیتال و تقویت ارتباطات بین‌المللی آن‌ها خواهد بود.