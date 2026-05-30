هاآرتص: بازگشت به دوره برجام برای آمریکا و اسرائیل فقط یک آرزو است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی نوشت: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، یک عذرخواهی به دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا و عامل امضای توافق هسته ای 2015 با ایران، بدهکار است.

این رسانه صهیونیستی نوشت: اسرائیل و آمریکا اکنون فقط می‌توانند آرزوی بازگشت به وضعیت سال ۲۰۱۸ را داشته باشند؛ یعنی پیش از آنکه نتانیاهو موفق شود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به خروج از توافق هسته‌ای با ایران ترغیب کند؛ اقدامی که تنها باعث شد ایران برنامه هسته‌ای خود را با سرعت بیشتری پیش ببرد و در نهایت به دو جنگ بیهوده منجر شد.

هاآرتص افزود: اکنون زمان آن فرا رسیده است که نتانیاهو و اسرائیل حقایق را درباره رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا روشن و از او دلجویی کنند.

به گزارش مهر، بسیاری از کارشناسان و چهره های سیاسی معتقدند که خروج آمریکا از برجام و در نهایت تحمیل سه جنگ به ایران، اقتدار جمهوری اسلامی را افزایش داد زیرا در آنزمان، جمهوری اسلامی به صورت داوطلبانه غنی سازی هسته ای را محدود و از حق مالکیت خود بر تنگه هرمز گذشته بود اما اکنون به خاطر سیاست های نابخردانه واشنگتن، این اقدامات داوطلبانه را کنار گذاشته است.