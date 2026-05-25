ورود ۱۵ هزار دام سبک به سیستان و بلوچستان در آستانه عید قربان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سرگزی از نظارتهای میدانی و اکیپهای بازرسی دامپزشکی برای تضمین سلامت دام و پیشگیری از بیماریهای مشترک در سراسر استان خبر داد.
مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان افزود: با هدف پاسخگویی به تقاضای بازار و تأمین دام سالم، فرآیند ورود و توزیع بیش از ۱۵ هزار رأس دام سبک از استانهای کشور به سیستان و بلوچستان با رعایت دقیق پروتکلهای قرنطینهای و امنیت زیستی تاکنون انجام شده است.
وی بیان کرد: تمام دامهای مجاز ورودی دارای گواهی حمل بهداشتی- قرنطینهای سامانه یکپارچه بوده که پیش بارگیری و حمل از نظر داشتن پلاک بارکدار و سلامت بالینی کنترل میشوند.
سرگزی با اشاره به خطر بالای بیماری قابل انتقال بین انسان و دام تب خونریزیدهنده کریمه-کنگو (CCHF) در ایام عید قربان، تصریح کرد: اکیپهای عملیاتی دامپزشکی در تمامی شهرستانها فعال شده و به مروم شریف استان خدمات خواهند داد.
وی تأکید کرد: سلامت عمومی خط قرمز دامپزشکی است و در این راستا، ۸۴ اکیپ ثابت و سیار بازرسی بهداشتی در سراسر استان بر فرآیند خرید، ذبح دامهای قربانی نظارت بهداشتی و شرعی خواهند داشت.
مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان از شهروندان خواست بهجای ذبح دام قربانی در منازل و معابر که مخاطرات بهداشتی جدی به همراه دارد، از خدمات کشتارگاههای دام که در روز عید قربان به صورت ویژه برای پذیرش قربانی آمادهسازی شدهاند، استفاده کنند.
وی افزود: کشتارگاه های دام استان در روز عید سعید قربان خدمات بازرسی بهداشتی و شرعی ارائه می نمایند و کارشناسان دامپزشکی با حضور در این مراکز، لاشهها بازرسی میکنند.
سرگزی در پایان با تبریک عید سعید قربان، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلفات بهداشتی بیان مشکلات، پیشنهادات و شکایات موضوع را به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند تا اقدامات لازم در اسرع وقت انجام شود.
نظر شما