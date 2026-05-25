جهش صدور سند مالکیت در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، آسیه لک‌زایی در نشست ظهر دوشنبه که با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد کشور، رئیس کل دادگستری، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار و جمعی از مدیران ارشد در تالار امام رضا (ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان، برگزار شد به تشریح اقدامات این اداره‌کل در حوزه صدور اسناد مالکیت پرداخت.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک سیستان و بلوچستان با قدردانی از نگاه ویژه ریاست سازمان ثبت اسناد به مناطق کم‌برخوردار اظهار داشت: از مجموع ۲۶ شهرستان استان، هم‌اکنون در ۲۴ شهرستان واحد ثبتی و نمایندگی فعال مستقر شده است. همچنین با دستور مستقیم جناب دکتر بابایی، احداث ۴ واحد ثبتی و ۴ واحد نمایندگی جدید در سال گذشته کلید خورد که نشان‌دهنده اراده جدی سازمان برای حذف فاصله‌های خدماتی است.



تحقق ۱۱۳ درصدی برنامه‌ها و کسب رتبه تک‌رقمی کشوری

مدیرکل ثبت اسناد استان تصریح کرد: نتیجه این حمایت‌ها و تلاش جهادی پرسنل دستیابی به تحقق ۱۱۳ درصدی برنامه عملیاتی در حوزه تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ و کسب مقام چهارم کشور در سرانه صدور اسناد مالکیت بوده است.

وی در تشریح آمارهای تحولی استان افزود: در حوزه صدور اسناد تک‌برگ، ۳۲۵۲ فقره صادر کرده‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد رشد داشته است. اما نقطه عطف کار ما در بخش اسناد مالکیت اولیه رقم خورده جایی که ۴۷۰۹ فقره سند صادر کردیم و شاهد یک جهش ۲۳ درصدی هستیم که این یعنی مردم بیشتری در استان صاحب سند رسمی شده‌اند.

مدیرکل ثبت اسناد استان ادامه داد:در بخش اسناد کاداستری نیز ۴۳۷۳ فقره صادر شده که نسبت به پارسال ۹ درصد افزایش یافته است و مجموع اسناد چاپ شده در استان نیز به ۱۲۳۳۴ فقره رسیده که ۱۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

لک‌زایی در پایان تأکید کرد: این آمارها نه فقط اعداد بلکه نشانه‌ای از یک انقلاب خدماتی در مناطق کم‌برخوردار استان است. ما مصمم هستیم با اجرای دقیق قانون ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی، این روند رو به رشد را در ماه‌های آینده نیز تداوم بخشیم.