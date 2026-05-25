۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

جهش صدور سند مالکیت در سیستان و بلوچستان

زاهدان- مدیرکل ثبت اسناد و املاک سیستان و بلوچستان از پوشش ثبتی در ۲۴ شهرستان استان و تحقق ۱۱۳ درصدی برنامه عملیاتی در حوزه تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آسیه لک‌زایی در نشست ظهر دوشنبه که با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد کشور، رئیس کل دادگستری، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار و جمعی از مدیران ارشد در تالار امام رضا (ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان، برگزار شد به تشریح اقدامات این اداره‌کل در حوزه صدور اسناد مالکیت پرداخت.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک سیستان و بلوچستان با قدردانی از نگاه ویژه ریاست سازمان ثبت اسناد به مناطق کم‌برخوردار اظهار داشت: از مجموع ۲۶ شهرستان استان، هم‌اکنون در ۲۴ شهرستان واحد ثبتی و نمایندگی فعال مستقر شده است. همچنین با دستور مستقیم جناب دکتر بابایی، احداث ۴ واحد ثبتی و ۴ واحد نمایندگی جدید در سال گذشته کلید خورد که نشان‌دهنده اراده جدی سازمان برای حذف فاصله‌های خدماتی است.

تحقق ۱۱۳ درصدی برنامه‌ها و کسب رتبه تک‌رقمی کشوری

مدیرکل ثبت اسناد استان تصریح کرد: نتیجه این حمایت‌ها و تلاش جهادی پرسنل دستیابی به تحقق ۱۱۳ درصدی برنامه عملیاتی در حوزه تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ و کسب مقام چهارم کشور در سرانه صدور اسناد مالکیت بوده است.

وی در تشریح آمارهای تحولی استان افزود: در حوزه صدور اسناد تک‌برگ، ۳۲۵۲ فقره صادر کرده‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد رشد داشته است. اما نقطه عطف کار ما در بخش اسناد مالکیت اولیه رقم خورده جایی که ۴۷۰۹ فقره سند صادر کردیم و شاهد یک جهش ۲۳ درصدی هستیم که این یعنی مردم بیشتری در استان صاحب سند رسمی شده‌اند.

مدیرکل ثبت اسناد استان ادامه داد:در بخش اسناد کاداستری نیز ۴۳۷۳ فقره صادر شده که نسبت به پارسال ۹ درصد افزایش یافته است و مجموع اسناد چاپ شده در استان نیز به ۱۲۳۳۴ فقره رسیده که ۱۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

لک‌زایی در پایان تأکید کرد: این آمارها نه فقط اعداد بلکه نشانه‌ای از یک انقلاب خدماتی در مناطق کم‌برخوردار استان است. ما مصمم هستیم با اجرای دقیق قانون ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی، این روند رو به رشد را در ماه‌های آینده نیز تداوم بخشیم.

