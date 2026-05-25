۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

خط کشی ۱۱۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان

زاهدان- معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سیستان و بلوچستان گفت: عملیات خط کشی ۱۱۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی تحت پوشش این اداره کل در دوماه نخست سال جاری اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ریسباف ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای افزایش ایمنی تردد و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های جاده‌ای این اداره کل طی دو ماه نخست سال جاری، عملیات خط کشی ۱۱۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی تحت پوشش را اجرا کرده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان اظهار کرد: علاوه بر اجرای خط کشی ۵۰ کیلومتر شیب‌شیروانی در محورهای مواصلاتی اجرا شده و ۲ کیلومتر حفاظ بتنی یا فلزی در نقاط پرحادثه تهیه و نصب گردیده است.

وی تصریح کرد: به منظور ایمن سازی محورها ۲۵۰۰ تابلوهای اخطاری، انتظامی و تجهیزات ترافیکی و ۱۲۰ مترمربع تابلوهای اطلاعاتی جهت راهنمایی بهتر رانندگان در محورها نصب شده است.

ریسباف گفت: جهت افزایش دید رانندگان در شب و در شرایط جوی نامساعد ۸۰۰ مترمربع علائم افقی بر سطح محورها اجرا شده و همچنین در تقاطع‌های پرتردد، شش نقطه با سیستم روشنایی نقطه‌ای ،تجهیز شده‌اند تا میزان تصادفات در تقاطع‌ها به حداقل برسد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای ارتقای سطح ایمنی جاده‌ها و کاهش تصادفات در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان انجام شده است.

