به گزارش خبرگزاری مهر، خیرالنساء امیری گفت: همزمان با آخرین روز هفته میراث‌فرهنگی، آیین کلنگ‌زنی نخستین اقامتگاه بوم‌گردی روستای عورکی از توابع بخش پیرسهراب شهرستان چابهار با حضور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد، بخشدار، اعضای شورای اسلامی و جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی منطقه برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چابهار بیان کرد: این پروژه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال اجرا خواهد شد و گامی مهم در مسیر توسعه گردشگری روستایی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی منطقه است.

وی اظهار کرد: بوم‌گردی‌ها نقش مهمی در حفظ و معرفی میراث‌فرهنگی، آداب و رسوم، صنایع‌دستی و سبک زندگی بومی دارند و می‌توانند زمینه رونق اقتصادی و اشتغال پایدار برای جوامع محلی را فراهم کنند.

امیری افزود: چابهار با ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی و فرهنگی، نیازمند توسعه زیرساخت‌های گردشگری متناسب با هویت بومی منطقه است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد نیز در ادامه با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری گفت: توسعه بوم‌گردی‌ها علاوه بر جذب گردشگران داخلی و خارجی، موجب تقویت اقتصاد محلی و افزایش مشارکت مردم در فرآیند توسعه خواهد شد.

عمر بلوچ بیان کرد: حفظ اصالت فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، یکی از مهم‌ترین رویکردها در توسعه گردشگری منطقه آزاد چابهار است.

بخشدار پیرسهراب از ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به مناطق روستایی اظهار داشت: اجرای چنین پروژه‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در معرفی توانمندی‌های روستاها، ایجاد اشتغال برای جوانان و جلوگیری از مهاجرت ایفا کند و توسعه بوم‌گردی‌ها زمینه‌ساز رونق گردشگری، افزایش درآمد خانوارهای محلی و پویایی اقتصادی منطقه خواهد بود.

لازم به ذکر است اجرای این پروژه، آغازگر فصل تازه‌ای در توسعه گردشگری روستایی بخش پیرسهراب محسوب می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی جنوب سیستان و بلوچستان ایفا کند.