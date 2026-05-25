به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، جف کوری، مدیر ارشد استراتژی در شرکت کارلایل، روز دوشنبه اعلام کرد بازار نفت در آسیا به آستانه «حداقل سطوح عملیاتی» نزدیک شده است، اروپا نیز بهزودی با شرایط مشابه روبهرو خواهد شد و ایالات متحده ممکن است تا ماه ژوئیه با کسری عرضه مواجه شود. به گفته او، این وضعیت بازتابی از شوک جهانی انرژی ناشی از جنگ علیه ایران است.
کوری هشدار داد تکیه بر ارقام کلی ذخایر جهانی میتواند گمراهکننده باشد، زیرا بخش عمدهای از نفت ذخیرهشده در جهان عملاً قابل عرضه فوری به بازار نیست و برای حفظ ایمنی و پایداری خطوط لوله و سامانههای ذخیرهسازی نگهداری میشود. او در حاشیه کنفرانس ثروت یوبیاس در سنگاپور گفت: ذخایر نفت آسیا اکنون به «حداقل سطوح عملیاتی» نزدیک شده و همین موضوع موجب جهش شدید قیمت فرآوردههای نفتی در این منطقه شده است.
این کارشناس انرژی درباره وضعیت اروپا نیز هشدار داد که این قاره در چند هفته آینده با فشارهای مشابهی روبهرو میشود. به گفته کوری، آرامش ظاهری فعلی ناشی از جریان نفت صادراتی آمریکا پایدار نخواهد بود؛ بهویژه آنکه فصل سفرهای تابستانی و اوج مصرف سوخت در راه است. او توضیح داد: تا کنون بخشی از نفت آزادشده از ذخایر استراتژیک آمریکا راهی اروپا شده و همین امر این تصور را ایجاد کرده که مشکلی در آینده وجود نخواهد داشت، اما این روند در ماههای پیشرو قابل تداوم نیست.
همزمان، آژانس بینالمللی انرژی نیز هشدار داده بازار جهانی نفت ممکن است در دوره اوج مصرف تابستان با تنگنای جدی عرضه مواجه شود؛ زیرا برخی تأسیسات انرژی در منطقه خلیج فارس آسیب دیده و بعید است بازارها بهزودی به شرایط قبل از جنگ بازگردند. فاتح بیرول، رئیس آژانس، هفته گذشته گفته بود: اگر بهبود معناداری در وضعیت فعلی رخ ندهد، احتمال دارد در ماههای ژوئیه یا اوت وارد «منطقه خطر» شویم.
کوری در ارزیابی اقداماتی مانند پیشنهاد تعلیق مالیات فدرال بنزین در آمریکا تأکید کرد اینگونه سیاستها برای رفع «کسری بنیادین عرضه» کافی نیست. او گفت: چنین اقدامات کوتاهمدتی هیچیک از مشکلات ساختاری را حل نمیکند و تنها راهحل واقعی، افزایش دسترسی به نفت است. هرچند آزادسازی ذخایر استراتژیک آمریکا میتواند موقتاً به آرام شدن بازار کمک کند، اما این وضعیت پایدار نخواهد بود و قیمتها نشان میدهد بازار همچنان با کمبود نفت روبهرو است.
به باور کوری، در نهایت تنها راهحل پایدار، بازگشایی تنگه هرمز است؛ هرچند حتی در صورت تحقق این امر نیز بازارهای جهانی برای بازگشت به شرایط عادی به زمان نیاز دارند. او تأکید کرد کاهش مستمر ذخایر جهانی، اهرم فشار ایران را در مذاکرات جاری تقویت کرده است.
کوری افزود: «هر روز که میگذرد، قدرت چانهزنی ایران بیشتر میشود، زیرا موجودی مخازن نفت دائماً در حال کاهش است و دقیقاً همان زمانی که طرف مقابل تصور میکند پیروز شده، ممکن است نقطه شکست او باشد و عملاً دست ایران در میز مذاکره قویتر شود.»
