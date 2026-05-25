به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا،‌ محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان ساتبا و گروه صنعتی ایران ترانسفو با تاکید بر تسریع در اجرای پروژه‌های نیروگاه‌های خورشیدی گفت: با نهایی شدن سازوکارها و قیمت‌گذاری، عملیات اجرایی این تفاهم‌نامه آغاز خواهد شد.

طرز طلب با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از این مجموعه تولیدی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، اظهار داشت: امیدواریم فرآیند ساخت تجهیزات نیز بلافاصله آغاز شود تا بر اساس زمان‌بندی تعیین‌شده، تحویل کالا و پرداخت‌ها به‌صورت منظم دنبال شود.

وی با بیان اینکه امروز یکی از مهم‌ترین چالش‌های پروژه‌های نیروگاه خورشیدی، موضوع ترانس و پست‌های برق است، افزود: برنامه‌ریزی سنگینی انجام شده تا ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از حدود ۵ هزار مگاوات فعلی تا پایان تابستان به ۱۱ هزار مگاوات افزایش یابد.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: این تفاهم‌نامه موجب درگیر شدن گسترده‌تر توان داخل در زنجیره توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد شد و محصولات مورد نیاز این حوزه به‌صورت گسترده از تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود.

رئیس ساتبا با اشاره به تامین منابع مالی این طرح از محل صندوق توسعه ملی گفت: برآورد اولیه اجرای این تفاهم‌نامه بین ۱۴ تا ۱۵ میلیون دلار است و این رقم قابلیت افزایش تا ۲۵ میلیون دلار را نیز دارد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت اجرای موفق، این همکاری قابلیت توسعه بیشتری خواهد داشت و می‌تواند کشور را از واردات تجهیزات مورد نیاز حوزه تجدیدپذیر بی‌نیاز کند.

طرزطلب همچنین با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌ها تصریح کرد: اگر مجموعه‌های داخلی بتوانند نیاز پروژه‌های تجدیدپذیر را تامین کنند، تمامی منابع این حوزه به سمت تولید داخل هدایت خواهد شد؛ موضوعی که هم در سطوح ولتاژ پایین و هم پروژه‌های بزرگ مورد توجه قرار گرفته است.

وی ضمن قدردانی از همکاری همکاران در تدوین سریع این تفاهم‌نامه گفت: این توافق بدون تشریفات زیاد و بلافاصله پس از امضا و ارائه تضامین وارد فاز اجرایی می‌شود و ساتبا نیز برای پیگیری روند تولید، ناظر مستقیمی در کارخانه مستقر خواهد کرد؛ چراکه فرصت توسعه پروژه‌ها بسیار محدود است.

معاون وزیر نیرو در پایان ابراز امیدواری کرد این تفاهم‌نامه به الگویی موفق و قابل اتکا در همکاری‌های میان دومجموعه تبدیل شود.