طرزطلب: تجهیزات ۶۰ مگاوات انرژی خورشیدی برای ۱۲ هزار مدرسه تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی نصب نیروگاه‌های خورشیدی در ۱۲ هزار مدرسه سراسر کشور با حضور معاونان وزیر نیرو و آموزش و پرورش در هنرستان شهید چمران تهران آغاز شد. این طرح ملی که در این مدرسه به نام شهید «میکائیل میردورقی» از شهدای دانش‌آموز شهرستان میناب مزین شده است، گامی بلند در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی در فضای آموزشی کشور محسوب می‌شود.

محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران (ساتبا)، در این مراسم ضمن تبریک دهه ولایت و در آستانه عید سعید غدیر خم، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که توفیق آغاز عملیاتی‌سازی این طرح بزرگ با همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور فراهم شد. نخستین مدرسه تجهیز شده در این پویش را به یاد شهدای میناب و شهید بزرگوار، میکائیل میردورقی تقدیم می‌کنیم و امیدواریم دعای شهدا همراه ما در مسیر تحقق این تعهد ملی باشد.

تأمین تجهیزات ۶۰ مگاوات انرژی خورشیدی برای ۱۲ هزار مدرسه

رئیس ساتبا با اشاره به سرعت عمل دولت در پیگیری دستورات اجرایی، گفت: در حالی که تصور نمی‌کردیم پیشنهاد اولیه به این سرعت در دستور کار دولت قرار گیرد، اما با پیگیری‌های صورت‌گرفته، زمینه عملیاتی‌سازی آن فراهم شد. تمام تجهیزات لازم برای اجرای ۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۱۲ هزار مدرسه کشور تأمین شده است و از هفته آینده، ارسال تجهیزات به استان‌ها آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۲ استان از ۳۱ استان کشور آمادگی خود را برای اجرای این طرح اعلام کرده‌اند، تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید و تا اواخر تابستان، هر ۱۲ هزار مدرسه هدف، به پنل‌های خورشیدی مجهز شوند.

توسعه نهضت انرژی خورشیدی در مدارس کشور

طرزطلب با اشاره به ظرفیت‌های موجود در نظام آموزشی کشور افزود: برآوردها نشان می‌دهد از مجموع ۱۰۰ هزار مدرسه دولتی موجود، امکان نصب پنل‌های خورشیدی در ۶۰ تا ۷۰ درصد آن‌ها وجود دارد. این نهضت آغاز شده و آمادگی کامل داریم تا در صورت تأمین زیرساخت‌ها، این مسیر را تا تجهیز حداکثری مدارس ادامه دهیم.

معاون وزیر نیرو در پایان با تأکید بر آمادگی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در شهرستان میناب، خاطرنشان کرد: در رابطه با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس میناب، آمادگی داریم به محض اعلام ظرفیت و تأیید زمین، عملیات اجرایی را با بالاترین کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز کنیم.