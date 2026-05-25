به گزارش خبرگزاری مهر، زمان ثبت‌نام دوره هجدهم آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی که پیش‌تر برای ۲ تا ۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری برنامه‌ریزی شده بود، به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم به تعویق افتاد و زمان جدید آن از ساعت ۱۰ صبح سه شنبه ۱۲ خردادماه آغاز و تا پایان ساعت اداری شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

همچنین بر اساس اعلام قبلی مرکز سنجش آموزش پزشکی، آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی این دوره در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ و به صورت الکترونیکی در سطح دانشگاه‌های ۱۰ کلان منطقه آمایشی برگزار خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه دبیرخانه دائمی المپیاد؛ شرایط حضور دانشجویان در هجدهمین دوره المپیاد تسهیل شده و ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در مرحله اول المپیاد به سه برابر ظرفیت اولیه مندرج در سایت المپیاد علمی افزایش یافته است؛ البته حیطه کارآفرینی مطابق شیوه‌نامه اختصاصی خود اجرا خواهد شد. همچنین با توجه به افزایش سهمیه، دانشگاه‌ها می‌توانند در صورت تمایل، آزمون‌های غربالگری درون‌دانشگاهی برگزار کنند.

طبق ضوابط اعلام‌شده قبلی از سوی دبیرخانه المپیاد، معیار پذیرش در مرحله نخست، کسب حداقل ۵۰ درصد نمره کل خواهد بود و برای هر کلان‌منطقه نیز سهمیه مشخصی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، بالاترین نمرات واجد حد نصاب به مرحله بعد راه خواهند یافت.