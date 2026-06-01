توزیع ۴۸ هزار تن کالای اساسی در بازار استان اردبیل طی جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه طی دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: طی جنگ رمضان مشکل خاصی در تامین، توزیع و ذخیره کالاهای اساسی مشاهده نشد، البته استان علاوه بر نیاز داخلی برخی از کالاها را به استان‌های معین ارسال کرد.

وی به ابلاغیه رئیس‌جمهور مبنی بر توسعه مراودات مرزی اشاره کرد و افزود: تاکنون ۳۴ثبت سفارش به حجم ۹۴هزار تن برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه پتروشیمی واحدها در سطح استان صورت گرفته که نیازمند تامین و تخصیص ارز از محل تالار سوم هستیم.

استاندار اردبیل ادامه داد: در مجموع از محل سفر ریاست جمهوری و همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری، ۷۷ تفاهم‌نامه به حجم ۱۳۰هزار میلیارد تومان منعقد شده که تاکنون عملیات اجرایی ۲۸ طرح به حجم ۴۲هزار میلیارد تومان آغاز شده و یا در هفته دولت شروع می‌شود.

استاندار اردبیل بیان کرد: بهره‌برداری از منطقه آزاد تجاری - صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی در استان به جد پیگیری می‌شود و از اولویت‌های مهم استان در سال جاری است.

در این دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های اقتصادی در استان گفت: اردبیل دارای پتانسیل‌های بسیار بالای اقتصادی بوده و این وزارتخانه نیز توجه ویژه‌ای به این استان مرزی و با فرهنگ دارد.

سیدعلی مدنی‌زاده به عملکرد اردبیل در واردات کالاهای اساسی به‌عنوان استان مرزی اشاره کرد و افزود: عملکرد این استان به همراه چند استان مرزی کشور قابل تقدیر است و باید از ظرفیت مرزها در واردات و صادرات نهایت بهره‌برداری را داشته باشیم.

گفتنی است در این نشست ضمن هماهنگی برای سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به اردبیل در آینده نزدیک، تامین و تخصیص ارز تالار سوم برای ثبت سفارش کالاهای اساسی استان، تسریع در پرداخت تسهیلات تکلیفی و تسهیلات سفر و مباحث مرتبط با سرمایه‌گذاری پیگیری شد.