کسب سه مدال طلا، دو نقره و پنج مدال برنز برای تکواندوکاران ایران

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره قهرمانی پاراتکواندو آسیا با شرکت ۱۰۴ ورزشکار امروز چهارم خرداد ماه به مدت یک روز در «سالن ام بانک» شهر اولان‌باتور با شناخت برترین های اوزان مختلف برگزار شد.

محمدطاها حسن پور، ابوالفضل ایمانی، سعید صادقیانپور، امیرحسین علیزاده، امیرمحمد حقیقت شناس، مهدی پوررهنما، علیرضا بخت، حامد حق شناس، آیلار جامی، نرگس جوادی، زهرا رحیمی، پریماه تورانی و رومینا چمسورکی نمایندگان ایران بودند که حاصل تلاش نمایندگان ایران کسب ده نشان رنگارنگ شد.

برای تیم ملی پاراتکواندو در مجموع بانوان و آقایان علیرضا بخت ،امیرمحمد حقیقت شناس و محمدطاها حسن پور به ۳ مدال طلا دست یافتند؛ زهرا رحیمی و سعید صادقیانپور دو نقره کسب کردند و پنج برنز نیز توسط حامد حق شناس، مهدی پوررهنما، آیلار جامی، پریماه تورانی و رومینا چمسورکی کسب شد.

نتایج دیدارهای نمایندگان ایران به شرح ذیل است:

وزن ۵۸- کیلوگرم

محمد طاها حسن پور با حضور ۱۵ پاراتکواندوکار دور نخست با دیگر نماینده ایران یعنی ابوالفضل ایمانی دیدار کرد و موفق شد به برتری در دو راند برسد. حسن پور برابر «پیونگ گانگ لی» از کره جنوبی پیکار کرد و پیروز شد سپس با صعود به دور نیمه نهایی با «فیاض ولی جانوف» از ازبکستان دیدار کرد و با برتری برابر حریف راهی فینال شد. او در فینال مقابل « عثمانوف» از ازبکستان دیدار کرد و با برتری دو بر یک در راندشماری نشان خوشرنگ طلا را بر گردن آویخت.

وزن ۶۳- کیلوگرم

سعید صادقیانپور با حضور ۱۶ شرکت کننده ابتدا با «امیر بهلون» از نپال رو به رو و نهایتا پیروز شد. وی در یک چهارم با «ریوهی هارادا» از ژاپن مبارزه کرد و برابر این حریف نیز در دو راند به برتری رسید. صادقیانپور با صعود به مرحله نیمه نهایی برابر «زوخردین» از ازبکستان پیروز و راهی دور نهایی شد. صادقیانپور در فینال برابر «بلور اردن گانبات» از مغولستان مبارزه کرد و با باخت دو بر صفر در راندشماری برابر نماینده میزبان به نشان نقره رقابت ها رسید.

امیرحسین علیزاده عرب دیگر نماینده ایران ابتدا با «ناتاوات» از تایلند دیدار کرد و پیروز شد سپس با «بلور اردن گانبات» قهرمان جهان از مغولستان پیکار کرد و دو بر یک باخت و حذف شد.

وزن ۷۰- کیلوگرم

امیرمحمد حقیقت شناس با حضور ۱۱ شرکت کننده ابتدا با «یه یونگ» از چین تایپه مصاف کرد و دو بر صفر پیروز شد سپس مقابل «دونگ هم لی» از کره جنوبی هم در دو راند به برتری رسید و راهی دور نیمه نهایی شد. نماینده ایران در این مرحله با «قدرت الله سوناتوف» از ازبکستان مصاف کرد و با برتری مقابل حریف راهی دور نهایی شد. حقیقت شناس در فینال به مصاف با «تاناپان» از تایلند رفت و موفق شد با پیروزی در دو راند نشان خوشرنگ طلا را بر گردن بیاویزد.

وزن ۸۰ کیلوگرم

علیرضا بخت با حضور ۱۲ شرکت کننده ابتدا استراحت داشت و سپس با «ژانبولات کازیوف» از قزاقستان رو به رو شد که برابر این حریف دو بر صفر به پیروزی دست یافت. سپس در دور نیمه نهایی نماینده ایران برابر «نورلان دومبایف» از قزاقستان مبارزه کرد و برابر این حریف هم به برتری رسید. او در دور نهایی بخت با «جئونگ هون جو» حریف سنتی خود پیکار کرد و موفق شد با پیروزی در دو راند نشان طلا را بر گردن بیاندازد.

در سوی دیگر جدول مهدی پوررهنما ابتدا با «محمد نظر» از عراق پیکار کرد و در دو راند به برتری رسید سپس مقابل «قدرت محمدیف» از ازبکستان نیز با نتیجه دیدار قبلی پیروز و راهی نیمه نهایی شد. او در این مرحله مقابل «جئونگ هون جو» حریف عنواندار از کره جنوبی قرار گرفت و با باخت در دو راند مقابل وی به نشان برنز بسنده کرد.

وزن ۸۰+ کیلوگرم

حامد حق شناس در حضور ۱۱ پاراتکواندوکار ابتدا استراحت داشت و سپس با «احمد شخا» از عراق پیکار کرد و به برتری در دو راند رسید. حق شناس سپس در دور نیمه نهایی مقابل «صابر خوشناو» از عراق مبارزه کرد و با باخت برابر وی به نشان برنز این رقابت ها رسید.

وزن ۴۷- کیلوگرم

آیلار جامی دور نخست با حضور ده پاراتکواندوکار «رنو تامانگ» از نپال را دو بر صفر شکست داد؛ سپس برابر «کزلارخون» از ازبکستان پیکار کرد و با واگذاری نتیجه در دو راند به نشان برنز مسابقات رسید.

وزن ۵۲- کیلوگرم

نرگس جوادی ابتدا باید با «میلانا» از قزاقستان دیدار کرد و در دور راند باخت و حذف شد. در این وزن هفت پاراتکواندوکار حضور داشتند.

وزن ۵۷- کیلوگرم

زهرا رحیمی با حضور ۵ شرکت کننده دور نخست با «پالشا» از نپال رو به رو و پیروز شد و به فینال صعود کرد. رحیمی در دور نهایی مقابل «دسمالووام» از قزاستان دو بر صفر بازی را واگذار کرد و به نشان نقره رسید.

وزن ۶۵- کیلوگرم

پریماه تورانی در دور نخست با حضور ۴ پاراتکواندوکار با «فافان» از تایلند مبارزه کرد و با واگذاری نتیجه در دو راند باخت و مدال برنز را بر گردن آویخت.

وزن ۶۵+ کیلوگرم

رومینا چمسورکی با حضور ۵ شرکت کننده ابتدا با «اسما حمید» از عراق پیکار کرد و در دو راند به برتری رسید؛ سپس با «نایمووا» از ازبکستان دارنده عنوان در جهان و پارالمپیک پیکار کرد که دو بر صفر شکست خورد و نشان برنز را کسب کرد.