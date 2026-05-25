  1. استانها
  2. گیلان
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

آزادی زندانی محکوم به قصاص پس از ۹ سال حبس در گیلان

آزادی زندانی محکوم به قصاص پس از ۹ سال حبس در گیلان

رشت- مدیرکل زندان‌های گیلان از جلب رضایت اولیای دم در آخرین لحظات پیش از اجرای حکم قصاص برای زندانی محکوم به قتل عمد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید وسکویی از جلب رضایت اولیای دم در آخرین لحظات پیش از اجرای حکم قصاص برای زندانی محکوم به قتل عمد خبر داد که بیش از ۹ سال از عمر خود را در زندان مرکزی رشت تحمل حبس سپری کرده بود.

وی در تشریح این همت که با تلاش مددکاری زندان مرکزی رشت صورت گرفت، افزود: در پرونده‌ای که سال‌ها به دلیل عدم رضایت اولیای دم مسکوت مانده بود، مددکاران زن زندان مرکزی رشت با صبوری حرفه‌ای و بهره‌گیری از روش‌های نوین میانجی‌گری، توانستند در ساعات حساس باقی‌مانده تا اجرای حکم، زمینه‌ساز جلب رضایت شوند.

به گفته مدیرکل زندان‌های گیلان، اولیای دم با تأسی از فرهنگ غنی علوی و سنت حسنه عفو در اوج قدرت، از حق قانونی خود گذشتند و با این اقدام، نه فقط یک زندانی را به زندگی بازگرداندند، بلکه برگ زرینی در ترویج فرهنگ مدارای اجتماعی و پرهیز از خشونت رقم زدند.

وسکویی ضمن تشکر از صبوری و بزرگواری اولیای دم که به گفته وی ورای تمام فشارهای روحی ناشی از حادثه تلخ گذشته، راه رحمت و بازپروری را انتخاب کردند، از مقامات عالی قضایی استان نیز قدردانی کرد و گفت: هماهنگی و نگاه انسانی قضات محترم دادسرا و دادگاه، که فرصت‌های لازم برای مذاکره و میانجی‌گری را فراهم آوردند، نقش کلیدی در این توفیق ایفا کرد.

گفتنی‌ است محکوم‌علیه که در تمام این سال‌ها با پشتیبانی مددکاران و روانشناسان زندان، دوره‌های بازآموزی مهارت‌های زندگی را گذرانده بود، پس از اخذ رضایت و طی تشریفات قانونی، هم‌اکنون مراحل آزادی وی در حال اجرا می‌باشد.

کد مطلب 6840680

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها