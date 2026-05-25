به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی اظهار کرد: همزمان با روز جهانی تنوع زیستی و با توجه به آغاز فصل چرای دام و گزارش‌های واصله از احتمال شیوع بیماری‌هایی نظیر «طاعون» و «تب برفکی» در استان‌های همجوار، این اداره کل پروتکل‌های حفاظتی ویژه‌ای را جهت مهار ریسک‌های اپیدمیولوژیک و جلوگیری از سرایت احتمالی به حیات‌وحش در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: تیم‌های مشترک متشکل از کارشناسان محیط زیست، دامپزشکی و محیط‌بانان در قالب ۵ تیم تخصصی، عملیات پایش میدانی را با هدف بررسی دقیق وضعیت سلامت و مدارک واکسیناسیون دام‌های ورودی به مناطق حفاظت‌شده و سایر زیستگاه‌های حساس اجرا کردند.

کریمی بیان کرد: طبق گزارش‌های اولیه از بازرسی‌های انجام‌شده، خوشبختانه هیچ مورد مشکوک به بیماری یا دام فاقد واکسیناسیون در مناطق مورد پایش مشاهده نشده و سلامت زیستگاه و تعادل همزیستی میان دام‌های اهلی و گونه‌های جانوری وحشی در منطقه مورد تأیید قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: این عملیات که همزمان با روز جهانی تنوع زیستی در حال اجراست، با نظارت مستقیم اداره کل و همکاری شبکه دامپزشکی استان با جدیت دنبال می‌شود تا در صورت بروز هرگونه تهدید زیستی، تمامی ظرفیت‌های موجود جهت صیانت از زیستگاه‌های حساس و حفظ جمعیت حیات‌وحش استان به‌کار گرفته شود.