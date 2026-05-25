به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحیمی گفت: با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان و تسهیل جابه‌جایی مسافران در محورهای پرتردد، هماهنگی‌های لازم با پلیس راهور تهران بزرگ برای ورود ناوگان تاکسی برقی به برخی خطوط ویژه از روز گذشته انجام شده است.

وی ضمن قدردانی از همکاری و مساعدت سردار ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در تحقق این امر، افزود: در راستای توسعه ناوگان حمل‌ونقل پاک و کاهش آلودگی هوا، تصمیم گرفته شد تاکسی‌های برقی با استفاده از ظرفیت مسیرهای اختصاصی اتوبوس‌های تندرو در خطوط ۹ و ۴ (بزرگراه های امام علی (ع) و شهید چمران)، بتوانند با سرعت و سهولت بیشتری ضمن جابه‌جایی مسافران، خدمات‌رسانی بهتری ارائه دهند.

رحیمی تأکید کرد: رانندگان تاکسی‌های برقی ملزم هستند هنگام تردد در خطوط ویژه، ضمن رعایت دقیق سرعت مجاز و مطمئنه، تمامی موارد ایمنی را لحاظ کنند تا از بروز هرگونه حادثه یا اختلال در تردد اتوبوس‌ها جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف کاهش زمان سفر، بهینه‌سازی جریان ترافیک و حمایت از خودروهای دوستدار محیط زیست انجام شده و با همکاری پلیس راهور تهران بزرگ وارد مرحله اجرا شده است.