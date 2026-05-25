  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

پایان معضل ۷۰۰ خانوار در چابهار با صدور اسناد مالکیت

پایان معضل ۷۰۰ خانوار در چابهار با صدور اسناد مالکیت

زاهدان - در جریان سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سیستان و بلوچستان، مشکل دیرینه ۷۰۰ خانوار ساکن در منطقه آزاد تجاری چابهار برای دریافت سند مالکیت، برطرف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سفر حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سیستان و بلوچستان، ۷۰۰ خانوار از ساکنان منطقه آزاد چابهار، سرانجام پس از سال‌ها بلاتکلیفی، سند مالکیت اراضی خود را دریافت کردند.

قبل از این، به دلیل فقدان نقشه‌برداری دقیق و نامشخص بودن محدوده اراضی ملی، دولتی، امکان صدور سند برای این محدوده از شهر چابهار وجود نداشت. همچنین عدم استعلام مؤثر از منطقه آزاد تجاری چابهار، روند قانونی واگذاری اسناد را با مشکل مواجه کرده بود.

با دستور مستقیم رئیس سازمان ثبت، عملیات نقشه‌برداری از محدوده مورد نظر آغاز، تعارضات ثبتی حل و استعلام‌های لازم از منطقه آزاد انجام شد. در نتیجه، اسناد مالکیت این ۷۰۰ خانوار در مراسمی رسمی اهدا شد.

کد مطلب 6840908

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها