پایان معضل ۷۰۰ خانوار در چابهار با صدور اسناد مالکیت

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سفر حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سیستان و بلوچستان، ۷۰۰ خانوار از ساکنان منطقه آزاد چابهار، سرانجام پس از سال‌ها بلاتکلیفی، سند مالکیت اراضی خود را دریافت کردند.

قبل از این، به دلیل فقدان نقشه‌برداری دقیق و نامشخص بودن محدوده اراضی ملی، دولتی، امکان صدور سند برای این محدوده از شهر چابهار وجود نداشت. همچنین عدم استعلام مؤثر از منطقه آزاد تجاری چابهار، روند قانونی واگذاری اسناد را با مشکل مواجه کرده بود.

با دستور مستقیم رئیس سازمان ثبت، عملیات نقشه‌برداری از محدوده مورد نظر آغاز، تعارضات ثبتی حل و استعلام‌های لازم از منطقه آزاد انجام شد. در نتیجه، اسناد مالکیت این ۷۰۰ خانوار در مراسمی رسمی اهدا شد.