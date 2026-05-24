آغاز خرید تضمینی گندم در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دارابی در سخنانی از آغاز رسمی عملیات خرید تضمینی گندم سال ۱۴۰۵ در لرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: از امروز خرید تضمینی گندم در لرستان با خرید محصول کشاورزان شهرستان پلدختر توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران به طور رسمی آغاز شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با اشاره به وضعیت تولید در این شهرستان، افزود: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود امسال بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تن گندم در شهرستان پلدختر تولید و به مراکز خرید تضمینی تحویل داده شود.

دارابی، تصریح کرد: در سال جاری پنج مرکز خرید تضمینی گندم برای شهرستان‌های پلدختر و معمولان پیش‌بینی شده و پیگیری‌ها برای راه‌اندازی یک مرکز دیگر در روستای «چم‌مهر» نیز در حال انجام است.

وی درباره نرخ خرید گندم، عنوان کرد: بر اساس نرخ مصوب ابلاغی، قیمت خرید هر کیلوگرم گندم در سال ۱۴۰۵ باتوجه‌به درجه پاکی و کیفیت محصول، با احتساب جایزه خرید، حداکثر تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان، گفت: در حال حاضر مرکز تعاونی روستایی پلدختر به‌عنوان مرکز فعال خرید تضمینی، در حال خدمت‌رسانی به کشاورزان است و سایر مراکز شامل «جایدر»، «واشیان»، تعاونی ۲۲ بهمن معمولان و سیلوی مکانیزه آوند زرین نیز متناسب با آغاز برداشت در مزارع تحت پوشش، فعال خواهند شد.