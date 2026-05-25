به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح دوشنبه در بازدید مزارع میامی از آغاز فصل برداشت محصول جو در شهرستان خبر داد و افزود: در فرآیند برداشت محصول از ادوات مدرن و مکانیزه بهره گرفته می‌شود.

وی سطح زیر کشت محصول جو شهرستان را شش هزار و ۷۰۰ هکتار عنوان کرد و ادامه داد: از این میزان دو هزار و ۷۰۰ هکتار اراضی آبی و چهار هزار هکتار آن را اراضی دیم شامل می شود.

مدیر جهاد کشاورزی میامی به کار گیری کمباین های مجهز را در کاهش ضایعات محصول جو موثر دانست و توضیح داد: از بهره برداران درخواست داریم تا نکات فنی را هنگام برداشت مد نظر قرار دهند.

حسینی اظهار داشت: با توجه به سطح زیر کشت پیش بینی عملکرد برداشت محصول جو شهرستان میامی بالغ بر ۱۵ هزار تن است.

وی اضافه کرد: کارشناسان ناظر برداشت ‌و کارشناسان پهنه در منطقه حضور دارند تا نظارت فنی و توصیه های لازم را به بهره برداران منطقه ارائه دهند.