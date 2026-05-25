به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه فعالیت‌های فرهنگی و علمی با هدف ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و ارائه خدمات علمی،که با استقبال گسترده اساتید، دانشجویان و خانواده‌ها روبه‌رو شد در مقابل درب غربی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، نشست تخصصی با موضوع «جایگاه جهانی ایران پس از نبرد رمضان» برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی دردشتیان، مبلغ فعال در حوزه آمریکای شمالی، با تحلیل بازتاب‌های رسانه‌ای تحولات اخیر و جایگاه جمهوری اسلامی در افکار عمومی جهان به گفتگو پرداخت که با استقبال و پرسش‌های صمیمانه مخاطبان همراه بود.

قرارگاه تخصصی مشاوره کشاورزی و منابع طبیعی با حضور اساتید مجرب، پاسخگوی پرسش‌های تخصصی شهروندان در حوزه‌های کشاورزی، محیط‌زیست و منابع طبیعی بوده و همچنین گذرگاه «بصیرت و استقامت» با مدیریت بانوان دانشکدگان، با تمرکز بر موضوعاتی نظیر تاب‌آوری اجتماعی، تقویت بنیان‌های خانواده و نقش پررنگ بانوان در پایداری جامعه، میزبان خانواده‌ها و علاقه‌مندان است.

علاوه بر فعالیت‌های آموزشی و مشاوره‌ای، در این فضا و همزمان با بزرگداشت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، مراسم پیوند مبارک دو زوج جوان نیز برگزار شد.

در این بخش از برنامه، امید، رئیس دانشگاه تهران، با حضور در میان مخاطبان، ضمن تبریک به عروس و داماد و تبیین اهمیت تشکیل خانواده در مسیر استقامت اجتماعی، جوایزی را به این دو زوج جوان اهدا نمود که با استقبال بسیار مخاطبان همراه بود.

این قرارگاه که شامل بخش‌های متنوعی از جمله مشاوره خانواده، راهنمایی‌های پزشکی اولیه، فعالیت‌های تربیتی کودکان و آشنایی با هوش مصنوعی است، در کنار «قرارگاه مشاوره تخصصی برادران» به ارائه خدمات خود ادامه می‌دهد.