تردد روزانه بیش از ۱۳ هزار زائر عاشورایی از مرز شلمچه

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، یزدان خسروی اظهار کرد: در بازه زمانی ۲۷ خرداد تا دوم تیرماه، ۱۱۸ هزار و ۳۰۴ تردد از مرزهای استان خوزستان ثبت شده است.
وی تأکید: در این بازه زمانی، تردد ۹۶ هزار و ۷۸۵ زائر در مرز شلمچه و ۲۱ هزار و ۵۱۸ زائر در مرز چذابه به ثبت رسیده است.
وی بیان کرد: قریب به ۸۲ درصد ترددهای زائران از مرز شلمچه در شهر خرمشهر و بیش از ۱۸ درصد سفرها نیز از طریق مرز چذابه به کشور عراق و زیارت عتبات عالیات صورت گرفته است.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان خوزستان افزود: با توجه به ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و موج حرکت زائران به سمت عتبات عالیات، مرزهای شلمچه و چذابه شور و حال متفاوتی به خود گرفتهاند و هزاران زائر از طریق این مرزها راهی سفرهای زیارتی هستند.
خسروی با اشاره به پیشبینی سفرهای بازگشت زائران از پنجم تیرماه، عنوان کرد: اوج ورود زائران به کشور و بازگشت به سمت مبادی اولیه سفرها در روزهای ۶ و ۷ تیرماه صورت میگیرد.
وی عنوان کرد: با احصاء ظرفیت ناوگان اتوبوس منتظر به خدمت، تمهیدات لازم برای اعزام ناوگان حملونقل عمومی و جابهجایی ایمن و آسان زائران اتخاذ شده است.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان خوزستان تصریح کرد: با توجه به شرایط جوی و گرمای هوا، با نصب سایهبان، مهپاش و سیستمهای خنککننده در داخل سالنها و مسیرهای تردد خارج از سالن در پایانههای مرزی، اقدامات لازم برای ارائه خدمات رفاهی و تسهیل تردد و عبور زائران فراهم شده است.
خسروی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسیبهای وارده به زیرساختهای پایانه مرزی شلمچه در جنگ رمضان تاکید کرد: عملیات بازسازی دو سالن آسیبدیده در آستانه اتمام بوده و پیش از آغاز سفرهای اربعین حسینی به اتمام میرسد، تا امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات بهینهتر به زائران و دلدادگان اباعبدالله الحسین (ع) مهیا شود.
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