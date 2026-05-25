پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاه تربیت مدرس افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای دانشگاه تربیت مدرس در نشست روز گذشته خود، ۳خرداد ماه، به بررسی موضوع افزایش جذب دانشجویان پردیس و شهریه‌پرداز پرداخت. در این جلسه، حجت، رئیس دانشگاه، ضمن تأکید بر ضرورت چابک‌سازی و کاهش هزینه‌های اضافی، راهکارهای درآمدزایی پایدار و کاهش وابستگی به بودجه دولتی را مورد بحث قرار داد.

وی جذب دانشجوی بین‌الملل و شهریه‌پرداز را، با شرط مدیریت صحیح و حفظ استانداردهای دانشگاه، از روش‌های عملیاتی در راستای خوداتکایی مالی دانشگاه دانست.

در همین راستا، متقی‌زاده، مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه، به مصوبه هیئت رئیسه مبنی بر افزایش سهم دانشجویان شهریه‌پرداز اشاره کرد.

طبق این مصوبه، حداکثر ۲۰ درصد از کل دانشجویان دانشگاه می‌توانند شهریه‌پرداز باشند، در حالی که در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از این ظرفیت مورد استفاده قرار گرفته است. این بدان معناست که دانشگاه امکان جذب ۲۰۰۰ دانشجوی شهریه‌پرداز را دارد.

متقی‌زاده بر این نکته تأکید کرد : جذب دانشجوی شهریه‌پرداز به هیچ عنوان به معنای کاهش کیفیت علمی رشته‌ها نخواهد بود و حفظ استانداردها و جایگاه علمی دانشگاه در اولویت قرار دارد.

وی همچنین اشاره کرد:به دلیل برگزاری آزمون دکتری، پذیرش جدید در این مقطع فعلاً امکان‌پذیر نیست، اما برای مقاطع کارشناسی ارشد و پیش از نهایی شدن ظرفیت‌ها، روسای دانشکده‌ها موظف به برنامه‌ریزی لازم هستند.

در پایان نشست، اعضای شورای دانشگاه به تبادل نظر و ارائه دیدگاه‌های خود در خصوص این موضوع پرداختند.