امروز امت اسلامی باید احساس بعثت کند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رونمایی از کتاب بعثت امت روز یکشنبه سوم خرداد در سکوی شاهنامه باغ کتاب تهران برگزار شد. در این نشست، محمدرضا کوهکن، حجت‌الاسلام و المسلمین قنبریان و علیرضا کمیلی حضور داشتند و درباره ایده مرکزی کتاب، مفهوم «بعثت امت» و نسبت آن با تحولات امروز جهان اسلام سخن گفتند.

در ابتدای برنامه، مجری نشست با اشاره به مقاومت مردم ایران در ماه‌های اخیر گفت: همان‌گونه که رهبر شهید بارها تأکید کرده‌اند، عزت و نصرت این ملت تضمین شده است.

تلاش برای تدوین اندیشه جهانی انقلاب اسلامی

در ادامه، محمدرضا کوهکن، نویسنده کتاب، درباره شکل‌گیری ایده نگارش این اثر توضیح داد و گفت: سال‌ها در فضای جنبش دانشجویی و عرصه بین‌الملل فعالیت داشتیم و همواره این خلأ را احساس می‌کردیم که اندیشه انقلاب اسلامی در عرصه جهانی و بین‌المللی آن‌گونه که باید تدوین نشده است. به همین دلیل، این پرسش برای ما شکل گرفت که انقلاب اسلامی در فضای جهانی چه رسالتی برعهده دارد و دانشجویان و نیروهای مردمی چه نقشی می‌توانند در این مسیر ایفا کنند.

وی افزود: سنگ‌بنای این کتاب حدود هفت یا هشت سال پیش گذاشته شد و عنوان «بعثت امت» نیز برگرفته از بیانات رهبر شهید در سال ۱۳۸۷ است؛ جایی که ایشان تأکید می‌کنند امروز «بعثت امت اسلامی» مطرح است و امت اسلامی باید احساس بعثت کند.

کوهکن درباره رویکرد کتاب اظهار کرد: از ابتدا تلاش داشتیم ضمن حفظ روش علمی، خروجی کار اثری ترویجی و قابل استفاده برای مخاطب عمومی باشد تا خواننده علاوه بر تحلیل‌ها، با جملات و ادبیات رهبر شهید نیز ارتباط مستقیم برقرار کند.

وی با اشاره به ساختار اثر گفت: فصل‌بندی کتاب براساس مدل مفهومی استخراج‌شده از روش داده‌بنیاد شکل گرفته است؛ اینکه یک پدیده چرا رخ می‌دهد، چه عواملی در آن دخیل هستند، چه نتایجی به‌دنبال دارد و چه راهکارهایی برای آن وجود دارد. همچنین برای خواندنی‌تر شدن کتاب، از نمودارها، جمع‌بندی‌های پایان فصل، هایلایت جملات کلیدی و طراحی مفهومی جلد استفاده شده است.

نویسنده کتاب «بعثت امت» ادامه داد: این اثر علاوه بر مخاطب عمومی علاقه‌مند به انقلاب اسلامی، برای فعالان عرصه بین‌الملل نیز نوعی جعبه‌ابزار فکری و عملی محسوب می‌شود؛ چراکه هم مانیفست جهانی انقلاب اسلامی از نگاه رهبر شهید را ارائه می‌دهد و هم راهبردها و راهکارهای عملی را مطرح می‌کند.

وی درباره روند نگارش کتاب نیز توضیح داد: این کار ابتدا در سال ۱۳۹۷ در قالب یک تحقیق کلاسی آغاز شد و از سال ۱۴۰۰ توسعه جدی پیدا کرد. کتاب چندین مرحله داوری و اصلاح را پشت سر گذاشت تا در اواخر سال ۱۴۰۳ محتوای آن نهایی شد. قرار بود رونمایی اثر در ایام مبعث انجام شود اما شرایط کشور، اغتشاشات و سپس جنگ، زمان رونمایی را به تعویق انداخت.

کوهکن با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: همان‌طور که امروز تازه متوجه ظرفیت راهبردی تنگه هرمز شده‌ایم، به نظرم ایده «بعثت امت» نیز یکی از ظرفیت‌های مغفول انقلاب اسلامی است که امروز دوباره در حال فهم و بازخوانی آن هستیم. انقلاب اسلامی از ابتدا بر جوشش مردمی و انگیختگی اجتماعی استوار بود اما این ظرفیت به مرور زمان به حاشیه رفت و اکنون دوباره در حال بازگشت به آن هستیم.

وی افزود: انقلاب اسلامی دو بعد اساسی دارد؛ یکی بعد جهانی و دیگری ظرفیت مردمی. نقطه تلاقی این دو، همان مفهومی است که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است.

کوهکن تأکید کرد: آنچه آمریکا و دشمنان از آن هراس دارند، صرفاً فناوری هسته‌ای نیست، بلکه بیدار شدن ملت‌هاست. فناوری اصلی انقلاب اسلامی، فناوری انسانی و مردم‌محور است؛ ظرفیتی که می‌تواند ملت‌ها را به حرکت درآورد.

«بعثت»؛ فراتر از یک مفهوم کلامی

در بخش دیگری از نشست، حجت‌الاسلام و المسلمین قنبریان با اشاره به دستگاه واژگانی رهبر شهید گفت: در اندیشه ایشان به‌جای تمرکز صرف بر مفهوم «نبوت»، همواره بر «بعثت» تأکید شده است؛ زیرا بعثت فقط یک مفهوم کلامی نیست، بلکه ناظر به شکل‌گیری یک حرکت اجتماعی است.

وی افزود: بعثت پیامبر به بعثت امت منتهی می‌شود؛ یعنی پیامبر امتی را برمی‌انگیزد تا در جامعه نقش‌آفرینی کند و یک جامعه الگو بسازد. این همان نقطه‌ای است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

قنبریان با اشاره به اصل ۴۳ قانون اساسی اظهار کرد: در قانون اساسی آمده است که اقتصاد جمهوری اسلامی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت مشارکت فعال در رهبری کشور را نیز داشته باشد. این یعنی مردم صرفاً تماشاگر نیستند، بلکه در هدایت جامعه نقش دارند.

وی ادامه داد: شهید بهشتی نیز امامت را به همین معنا می‌فهمید؛ اینکه بهترین نوع رهبری، رهبری‌ای است که مردم در آن نقش فعال داشته باشند و رهبر، تجلی خواست و آرمان مردم باشد.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به حضور مردم در تحولات اخیر کشور گفت: این حضور صرفاً یک هیجان زودگذر نیست، بلکه جلوه‌ای از بعثت مردم است. البته بعثت تنها حضور خیابانی نیست، بلکه یک حرکت تمدنی است که باید در عرصه‌های مختلف ادامه پیدا کند.

وی تصریح کرد: مردم در این روزها صرفاً نظاره‌گر نبودند، بلکه در تعیین مسیر کشور نقش‌آفرینی کردند. حتی در موضوع انتخاب رهبری نیز مردم با حضور و مطالبه‌گری خود اجازه ندادند خلأیی ایجاد شود.

قنبریان تأکید کرد: بعثت مردم زمانی کامل می‌شود که به ساختن یک الگوی موفق در عرصه سیاست، اقتصاد، عدالت و آزادی منجر شود؛ الگویی که بتواند برای جهان اسلام الهام‌بخش باشد.

ضرورت بازسازی ارتباط با ملت‌های منطقه

در ادامه نشست، علیرضا کمیلی، دبیر اتحادیه امت واحده، با اشاره به تجربه فعالیت‌های بین‌المللی گفت: ظرفیت عظیمی در جهان اسلام برای ارتباط با انقلاب اسلامی وجود دارد اما نهادهای فرسوده و ساختارهای سنگین، مانع بروز کامل این ظرفیت شده‌اند.

وی افزود: رهبر شهید بیش از هر کسی به مردم و ظرفیت آنان باور داشتند. ایشان مردم را امین می‌دانستند و معتقد بودند باید با مردم صادقانه سخن گفت و سطح فهم آنان را ارتقا داد.

کمیلی با اشاره به شناخت بین‌المللی رهبر شهید اظهار کرد: ایشان شناخت عمیقی از جهان اسلام داشتند؛ از شبه‌قاره تا اخوان‌المسلمین و تحولات منطقه‌ای. به همین دلیل، مسئله وحدت امت اسلامی برای ایشان صرفاً یک تاکتیک سیاسی نبود، بلکه یک باور ریشه‌دار فکری محسوب می‌شد.

وی ادامه داد: رفتار مردم ایران مهم‌ترین رسانه جمهوری اسلامی بوده است و بسیاری از ملت‌ها از طریق مشاهده مقاومت و ایستادگی مردم ایران با انقلاب اسلامی آشنا شده‌اند.

دبیر اتحادیه امت واحده همچنین گفت: ضعف‌های رسانه‌ای و ارتباطی باعث شده بسیاری از ظرفیت‌های جهان اسلام بالفعل نشود و دشمن بتواند روایت‌های مخدوش خود را ارائه دهد.

وی درباره تحولات منطقه تصریح کرد: اتفاقاتی که امروز در ایران رخ می‌دهد، در بسیاری از نقاط جهان به‌درستی روایت نمی‌شود. حتی در ماجرای غزه نیز مشاهده کردیم که چگونه ایستادگی مردم، چهره واقعی رژیم صهیونیستی را آشکار کرد.

کمیلی تأکید کرد: مردم ایران باید دوباره نقش بین‌المللی خود را بازیابند و ارتباط با ملت‌های منطقه، به‌ویژه کشورهای همسایه، را جدی بگیرند.

در پایان این نشست، بخش‌هایی از بیانات رهبر شهید درباره «بعثت امت اسلامی» برای حاضران پخش شد؛ سخنانی که در آن بر ضرورت افزایش آگاهی، انسجام و توانایی امت اسلامی تأکید شده بود. همچنین بخش‌هایی از کتاب «بعثت امت» قرائت شد و حاضران برای شادی روح شهدا، به‌ویژه رهبر شهید و شهدای جنگ اخیر، صلوات فرستادند.