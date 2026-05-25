حیدری: نبض بازار کتاب در فضای مجازی/ ۷۰۰هزار نسخه فروش رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حیدری مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائم مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با ارائه تازه‌ترین آمار عملکرد سامانه فروش از آغاز این رویداد (۲۶ اردیبهشت‌ماه) تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه چهارم خرداد ۱۴۰۵، گفت: ملت شریف ایران علیرغم مشکلات ناشی از جنگ و تورم، استقبال قابل توجهی از این رویداد انجام داده‌اند.

وی افزود: ۲۹۵ هزار و ۲۴۲ سفارش تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه(چهارم خرداد ۱۴۰۵) در سامانه نمایشگاه ثبت شده است و تا این لحظه در مجموع ۱۲۶ هزار و ۶۳۱ عنوان کتاب به فروش رسیده است که از این میان، سهم ناشران داخلی ۱۲۵ هزار و ۸۶ عنوان و سهم ناشران خارجی (لاتین و عربی) هزار و ۵۴۵ عنوان بوده است.

حیدری همچنین به آمار تفکیکی نسخه‌های فروخته‌شده اشاره کرد و ادامه داد: در مجموع ۶۹۷ هزار و ۲۹۹ نسخه کتاب در این نمایشگاه خریداری شده است که ۶۹۴ هزار و ۷۵۱ نسخه مربوط به ناشران داخلی و ۲ هزار و ۵۴۸ نسخه مربوط به آثار ناشران خارجی است.

وی در پایان گفت: مانند دوره‌های گذشته فرصتی به منظور پیگیری و تعیین تکلیف و رفع مشکلات سفارش‌ها در نظر گرفته شده است. بنابراین سایت نمایشگاه تا پایان فردا یعنی سه‌شنبه پنجم خرداد (۱۴۰۵) نیز فعال است و امکان ثبت سفارش هم وجود دارد.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir آغاز به‌کار کرد. این نمایشگاه دوشنبه چهارم خرداد (۱۴۰۵) به کار خود پایان می‌دهد.