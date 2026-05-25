تداوم بحران هزینه استقراض در غرب پس از پایان جنگ با ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، تحلیلگران بازارهای مالی معتقدند حتی در صورت توقف درگیریها علیه ایران، بازده اوراق بدهی در آمریکا و اروپا در سطوح بالای فعلی ماندگار خواهد بود؛ چرا که نگرانیهای عمیق درباره حجم بدهی دولتها، نرخهای بهره و هزینههای کلان سرمایهگذاری همچنان پابرجاست.
بر اساس این تحلیل، در ایالات متحده «بازده واقعی» اوراق قرضه (با کسر اثر تورم) محرک اصلی بازار بوده است. این موضوع نشان میدهد دغدغه سرمایهگذاران فراتر از پیامدهای تورمی جنگ با ایران بوده و به مسائلی همچون انباشت بدهیهای عمومی، سرمایهگذاریهای عظیم در حوزه هوش مصنوعی و احتمال تداوم سیاستهای انقباضی فدرال رزرو گره خورده است.
استراتژیستهای بانکهای معتبری همچون «گلدمن ساکس»، «آیانجی» و «بارکلیز» ارزیابی کردهاند که جهش اخیر در بازده اوراق بلندمدت، حتی با کاهش فشارهای تورمی ناشی از افت قیمت نفت، بهطور کامل فروکش نخواهد کرد. این وضعیت به معنای ماندگاری هزینههای بالای استقراض برای دولتها در میانمدت و فشار مستمر بر بودجههای عمومی خواهد بود.
جاناتان هیل، رئیس بخش استراتژی تورم در بانک بارکلیز، در این خصوص اظهار داشت: این تصور که رشد بازده اوراق صرفاً ناشی از نگرانیهای تورمی است، با رفتارهای فعلی بازار در قبال ریسکهای بلندمدت همخوانی ندارد. او معتقد است ترکیب بدهیهای فزاینده دولتی و رشد سریع سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، نرخ بهره واقعی را در سطوح بالایی حفظ میکند.
در حالی که اکنون توجه جهانی بر نوسانات قیمت نفت متمرکز است، دادههای بازار نشان میدهد انتظارات تورمی ۱۰ ساله در آمریکا نسبت به دورههای پیشین رشد محدودی داشته و همچنان پایینتر از سطوح اوایل سال ۲۰۲۲ قرار دارد. با این حال، حساسیت بازار اوراق بلندمدت نسبت به تغییرات نرخ بهره کوتاهمدت افزایش یافته که این امر ناشی از تغییر احتمالی سیاستهای فدرال رزرو در کنار افزایش بیسابقه هزینههای تأمین مالی دولتهاست.
