جنگ علیه ایران بازار جهانی اوراق قرضه را متلاطم کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اکونومیک‌تایمز، بازارهای جهانی اوراق قرضه در ماه مه بار دیگر دوره‌ای پرنوسان را تجربه کردند؛ به‌طوری‌که جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، هزینه استقراض دولت‌ها را دچار نوسان شدید کرد و نگرانی سرمایه‌گذاران درباره تورم و فشارهای مالی را برجسته ساخت.

بر اساس گزارش رویترز، بازدهی اوراق قرضه دولتی طی این ماه به بالاترین سطح چند دهه اخیر رسید؛ زیرا معامله‌گران همزمان با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، برآورد خود از چشم‌انداز تورم و مسیر سیاست‌های بانک‌های مرکزی را بازنگری کردند. با این حال، در ادامه ماه نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا و همچنین انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار، به بهبود نسبی بازار اوراق کمک کرد.

این چرخش سریع به گفته تحلیلگران نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به ریسک‌های تورمی و رشد بدهی دولت‌ها بسیار حساس هستند؛ هرچند امید به راه‌حل دیپلماتیک، به‌طور موقت از فشارها کاست.

بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا در کانون نوسان‌ها

به نوشته رویترز، فشار فروش اوراق به‌ویژه در آمریکا شدیدتر بود؛ جایی که بازدهی اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری در ۲۰ مه به حدود ۵.۲ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ محسوب می‌شود. همزمان، نگرانی‌ها درباره توقف مذاکرات و بازگشت قیمت نفت به بالای ۱۱۰ دلار در هر بشکه، این ترس را تقویت کرد که تورم برای مدت طولانی‌تری بالا بماند.

سرایت نوسان‌ها به اروپا و آسیا

آشفتگی بازار اوراق تنها به آمریکا محدود نماند و به بازارهای دیگر نیز سرایت کرد؛ از جمله بازدهی اوراق دولتی بریتانیا که به بالاترین سطوح چند دهه اخیر رسید، برخی سررسیدهای اوراق ژاپن به رکوردهای تاریخی نزدیک شد و بازدهی اوراق ۱۰ ساله آلمان به سطوحی رسید که آخرین بار در سال ۲۰۱۱ دیده شده بود.

داده‌های ضعیف‌تر، تقاضا برای اوراق را احیا کرد

در بخش پایانی ماه مه، با کاهش قیمت نفت و تحولات دیپلماتیک که از کاهش تنش‌ها حکایت داشت، بازارهای اوراق بخشی از ثبات را بازیافتند. همچنین داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر، به‌ویژه در اروپا، انتظارات برای تداوم سیاست‌های پولی سختگیرانه را تعدیل کرد.

داده‌های تازه نشان می‌دهد فعالیت تجاری منطقه یورو در ماه مه با سریع‌ترین نرخ در دو سال و نیم گذشته کاهش یافته؛ موضوعی که فشار هزینه‌های بالای انرژی و افت تقاضا را منعکس می‌کند. تضعیف چشم‌انداز رشد، بخشی از سرمایه‌گذاران را به بازگشت به دارایی‌های با درآمد ثابت ترغیب کرد؛ به‌خصوص که بازدهی‌های بالاتر، اوراق دولتی را از منظر ارزش‌گذاری جذاب‌تر کرده بود.

آمریکا برخلاف روند جهانی

در حالی که بسیاری از بازارهای بزرگ اوراق تا پایان ماه بهبود یافتند، آمریکا در این میان استثنا بود. اقتصاد این کشور همچنان نشانه‌هایی از مقاومت نشان داد که بخشی از آن به سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با فناوری‌های هوش مصنوعی نسبت داده می‌شود. از ۳۰ آوریل تا ۲۹ مه، بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا ۶ واحد پایه افزایش یافت، در حالی که بازدهی اوراق مشابه آلمان به همین میزان کاهش داشت.

گزارش رویترز می‌افزاید داده‌های اقتصادی قوی‌تر موجب شد معامله‌گران بخشی از انتظارات کاهش نرخ بهره در سال جاری را کنار بگذارند و حتی برای مدتی احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال را در قیمت‌ها لحاظ کنند. همچنین شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو در آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۸ درصد رشد کرد که سریع‌ترین افزایش در سه سال گذشته عنوان شده است.

بازگشت فشار به بازار اوراق انگلیس

بازار اوراق دولتی بریتانیا نیز در ماه مه نوسان قابل‌توجهی داشت. بازدهی اوراق بلندمدت این کشور در پی موج فروش جهانی و نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه‌های مالی دولت پس از تحولات سیاسی داخلی، به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸ رسید. با این حال، در ادامه و با تقویت امیدها به صلح در خاورمیانه، انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر و تأکید برخی چهره‌های سیاسی بر پایبندی به قواعد مالی، قیمت اوراق بریتانیا افزایش یافت.

با وجود این، بازدهی اوراق بریتانیا همچنان بالاتر از سطوح پیش از آغاز جنگ علیه ایران باقی مانده است؛ مسئله‌ای که نشان‌دهنده تداوم دغدغه‌ها درباره تورم و پایداری مالی است.

فشار اصلی بر اوراق بلندمدت و دغدغه بدهی دولت‌ها

طبق گزارش رویترز، بیشترین فشار فروش متوجه اوراق با سررسیدهای بلندمدت بود؛ اوراقی که نسبت به نگرانی‌های مربوط به وضعیت مالی دولت‌ها و چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد حساس‌ترند. افزایش بازدهی واقعی (بازدهی تعدیل‌شده با تورم) در آمریکا و اروپا نیز نشان داد نگرانی سرمایه‌گذاران تنها محدود به تورم نیست و وخامت شرایط مالی دولت‌ها، به‌ویژه در آمریکا، به عنوان یکی از عوامل کلیدی ضعف بازار اوراق خزانه‌داری مطرح شده است.

در همین حال، ابهاماتی درباره اعتبار سیاست پولی نیز شکل گرفته و برخی سرمایه‌گذاران نسبت به استقلال بانک مرکزی آمریکا در دوره مدیریت جدید ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌ویژه در سناریویی که تورم بالا بماند و همزمان رشد اقتصادی کاهش پیدا کند.

در مجموع، نوسانات شدید بازار اوراق در ماه مه نشان داد ترکیب تنش‌های ژئوپلیتیکی، فشارهای تورمی و افزایش بار بدهی دولت‌ها، ارزیابی مسیر آینده نرخ‌های بهره و رشد اقتصاد جهانی را برای سرمایه‌گذاران دشوارتر کرده است.