به گزارش خبرنگار مهر، بازار اوراق قرضه جهانی در معاملات اخیر با افزایش فشار فروش مواجه شد؛ زیرا رشد قیمت انرژی و نگرانی از تشدید دوباره تورم، انتظارات سرمایه‌گذاران درباره نرخ بهره را تغییر داده است.

بر اساس گزارش رویترز، بازده اوراق دوساله خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح در ۱۷ ماه گذشته رسید. افزایش بازده اوراق به معنای کاهش قیمت آن‌هاست و نشان می‌دهد معامله‌گران احتمال می‌دهند فدرال رزرو برای مقابله با فشارهای تورمی، سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تری در پیش بگیرد.

رشد قیمت نفت یکی از عوامل اصلی فشار بر بازار بدهی بوده است. افزایش بهای انرژی، نگرانی‌ها درباره بازگشت تورم را افزایش داده و باعث شده بخشی از سرمایه‌گذاران نسبت به کاهش سریع نرخ بهره آمریکا تردید داشته باشند.

طبق داده‌های بازار، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز در محدوده ۴.۶ درصد قرار گرفته است؛ سطحی که برای هزینه‌های تامین مالی دولت‌ها، شرکت‌ها و خانوارها اهمیت زیادی دارد.

تحلیلگران معتقدند ادامه افزایش قیمت نفت می‌تواند تصمیم‌گیری بانک‌های مرکزی را دشوارتر کند؛ زیرا از یک سو اقتصاد جهانی با نگرانی‌های رشد مواجه است و از سوی دیگر فشارهای تورمی ناشی از انرژی می‌تواند مانع کاهش نرخ بهره شود.

تحولات بازار اوراق، برای سایر بازارهای مالی نیز اهمیت دارد. افزایش بازده اوراق معمولاً جذابیت دارایی‌های بدون ریسک را بالا می‌برد و می‌تواند بر جریان سرمایه در بازار سهام، ارز و کالاهایی مانند طلا اثر بگذارد.