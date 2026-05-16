به گزارش خبرگزاری مهر، امیر صدیقی پیرامون روند آمادهسازی تیمهای ملی ووشو ایران در بخش ساندا و تالو زنان و مردان برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا اظهار داشت: اردوهای تمرینی تیم ملی ووشو پس از برگزاری نخستین اولین دور رقابتهای انتخابی درون اردویی، اکنون به صورت منظم و مدون در حال اجراست و با پیگیریهای فدراسیون ووشو ایران و انجمن ووشو چین، قرار است تیم ملی ووشو ساندا کشورمان در رقابتهای ووشو کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) حاضر شود.
وی در ادامه بیان داشت: به منظور آمادهسازی هر چه بهتر ملیپوشان ساندا ایران برای درخشش در آوردگاه آسیایی و در پی دیپلماسی فعال و تلاشهای سازنده احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در پنجمین نشست وزرای ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، این فرصت مغتنم پدید آمد تا از تاریخ ۴ تا ۸ تیرماه، ملیپوشان منتخب برای حضور در بازیهای آسیایی در این رویداد نیز شرکت کنند.
صدیقی با بیان این که رقابتهای ووشو کشورهای عضور سازمان همکاری شانگهای در شهر آنلو، استان هوبی کشور چین برگزار خواهد شد، تأکید داشت: برنامه مدونی درنظر گرفتهایم تا تیم ملی ساندا با قدرت برای تداوم مسیر افتخارآفرینی در ناگویا حاضر شود. در رویداد چین نیز تیمهایی از چین میزبان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند، پاکستان و بلاروس حاضر خواهند بود و با ملیپوشان ایران به رقابت خواهند پرداخت.
رئیس فدراسیون ووشو در بخش دیگری از این گفتوگو به برنامه پیشروی تیم ملی تالو پرداخت و گفت: ملیپوشان تالو نیز از تاریخ ۱۳ تا ۱۶ تیرماه در جام جهانی تالو به میزبانی شهر هایکو در کشور چین حاضر خواهند شد. نفرات برتر و منتخبین رقابتهای ووشو قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در این رویداد حاضر میشوند تا ارزیابی مناسبی از رقبا و تیم ملی ایران در آستانه بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ داشته باشیم.
وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای فرآیند اعزام تیمهای ملی به این دو رویداد مهم جهت تدارک و آمادهسازی برای حضوری موفق در بازیهای آسیایی، اذعان داشت: در مسیری سخت و شرایطی دشوار قرار گرفتهایم و باید تأکید کنم که این دوره بازیهای آسیایی با دورههای قبل تفاوتی غیرقابلانکار دارد. رقبا سرمایهگذاریهای جدی در همه زمینهها انجام دادهاند و ما هم تمام توان خود را گذاشتهایم تا بتوانیم با حمایت وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک، از این رویداد مهم سربلند بیرون آمده و مثل همیشه در سبد مدالآوری کاروان ورزش ایران نقشی مهم و تأثیرگذار داشته باشیم.
