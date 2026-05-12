به گزارش خبرگزاری مهر، سید روحالله حسینی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در دیدار اخیر خود با دکتر دنیامالی، گزارشی جامع از روند آمادهسازی تیم ملی بزرگسالان جهت حضور در مسابقات جام جهانی چین و بازیهای آسیایی ناگویا ارائه داده است. وی همچنین روند تمرینات تیمهای ملی در ردههای مختلف و برنامههای آمادگی بوکسورها را تشریح کرد.
حسینی با اشاره به تغییرات ساختاری در قالب برگزاری مسابقات بوکس در بازیهای آسیایی ناگویا، گفت: «در دورههای گذشته، بوکس در ۱۲ وزن برگزار میشد، اما با کاهش تعداد وزنها به ۶ وزن توسط برگزارکنندگان ژاپنی، فرآیند برنامهریزی، آمادهسازی و کسب مدال برای تیمهای ملی دشوارتر شده است.»
وی در ادامه تاکید کرد که برای رسیدن به آمادگی مطلوب، برگزاری بازیهای تدارکاتی یک ضرورت است، اما افزود: «اعزام تیم به کشورهای ازبکستان، قزاقستان و هند با چالشهای اجرایی و هزینههای بسیار بالا همراه است.»
رئیس فدراسیون بوکس با تأکید بر ماهیت این رشته ورزشی گفت: «بوکس برخلاف بسیاری از رشتهها، یک ورزش لحظهای است که در آن جابهجاییهای بسیار سریع میتواند نتیجه را تغییر دهد. بنابراین، بوکسورها برای کسب تجربه کافی و آمادگی در مسابقات پیشرو، حتماً به حضور در دیدارهای تدارکتی نیاز دارند.»
حسینی در بخش دیگری از گفتگو، از پیشرفت روند ساخت آکادمی بوکس ایران خبر داد و گفت: «بخش عمده عملیات ساخت آکادمی به پایان رسیده و تجهیزات بخش خوابگاه نیز تهیه شده است؛ اما برای تکمیل و تجهیز کامل این مرکز، به حمایت مالی وزارت ورزش و جوانان نیاز مبرم داریم.»
وی در پایان خاطرنشان کرد که با برنامهریزی دقیق و با توجه به وعدههای مساعد وزیر ورزش در زمینه تجهیز آکادمی و برگزاری مراسم افتتاحیه، این مرکز بهزودی مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
