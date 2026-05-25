  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶

ذوالقدر: تسلیم در کار نخواهد بود / کشور نیاز به وحدت و انسجام دارد

ذوالقدر: تسلیم در کار نخواهد بود / کشور نیاز به وحدت و انسجام دارد

دبیر شورای عالی امنیت ملی در اولین پیام خود خطاب به مردم، تاکید کرد: تسلیم و عقب‌نشینی در کار نخواهد بود و میدان وحدت و انسجام هم عرصه‌ای دیگر در مبارزه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز (۴ خرداد ماه ۱۴۰۵) در اولین پیام خود خطاب به مردم نوشت: «تسلیم و عقب نشینی در کار نخواهد بود»؛ این را میدان نظامی، میدان دیپلماسی و مردم مبعوث شده حاضر در خیابان با مقاومت جانانه خود نشان دادند و دشمن را زمین گیر کردند.

حالا بیش از هر زمان دیگر کشور نیاز به وحدت و انسجام دارد تا آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در این زمینه هم مأیوس شوند.

میدان وحدت و انسجام هم یک میدان دیگر در مبارزه است. تلاش همگانی برای جلوگیری از هر سخن و اقدام وحدت‌شکن، ایرانِ عزیز را به پیروزی نهایی خواهد رساند؛ ان‌شاءالله.

کد مطلب 6841010
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها