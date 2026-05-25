ذوالقدر: تسلیم در کار نخواهد بود / کشور نیاز به وحدت و انسجام دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز (۴ خرداد ماه ۱۴۰۵) در اولین پیام خود خطاب به مردم نوشت: «تسلیم و عقب نشینی در کار نخواهد بود»؛ این را میدان نظامی، میدان دیپلماسی و مردم مبعوث شده حاضر در خیابان با مقاومت جانانه خود نشان دادند و دشمن را زمین گیر کردند.

حالا بیش از هر زمان دیگر کشور نیاز به وحدت و انسجام دارد تا آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در این زمینه هم مأیوس شوند.

میدان وحدت و انسجام هم یک میدان دیگر در مبارزه است. تلاش همگانی برای جلوگیری از هر سخن و اقدام وحدت‌شکن، ایرانِ عزیز را به پیروزی نهایی خواهد رساند؛ ان‌شاءالله.