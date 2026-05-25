به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق، با حضور در دفتر سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق، با وی دیدار و درباره شماری از پرونده‌های سیاسی کنونی رایزنی کرد.

در این دیدار، سید عمار حکیم بر ضرورت تسریع در تکمیل کابینه دولت عراق تأکید کرد و آن را اولویت حداکثری مرحله کنونی دانست.

رئیس جریان حکمت ملی عراق همچنین خواستار تداوم گفتگوهای سیاسی میان گروههای سیاسی برای تعیین وزرای شایسته‌ای شد که بتوانند نهادهای دولت را با کارآمدی و اقتدار و متناسب با تحولات کنونی مدیریت کنند.

حکیم با تأکید بر اهمیت وحدت چارچوب هماهنگی، آن را یکی از برجسته‌ترین عوامل ثبات سیاسی در عراق توصیف و بر لزوم حرکت این چارچوب به سمت یک وضعیت نهادی تأکید کرد.

وی خواستار فعال‌سازی نهادها و کمیته‌های تخصصی چارچوب هماهنگی شد؛ نهادهایی که مسئولیت توزیع وظایف، مشارکت در تصمیم‌گیری و یکپارچه‌سازی مواضع را بر عهده داشته باشند.

رئیس جریان حکمت ملی عراق همچنین نسبت به مذاکرات جاری میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا ابراز امیدواری کرد و گفت این گفتگوها می‌تواند به توافقی منجر شود که به ثبات منطقه کمک کرده و بازتاب مثبتی بر ثبات کشورهای جهان داشته باشد.