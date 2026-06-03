به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات زغالسنگ استان کرمان اظهار داشت: در حوزه زغالسنگ، تکمیل زنجیره تولید و فرآوری از اولویتهای اصلی است.
وی افزود: هر تصمیمگیرندهای در این حوزه، اگر توان عملیاتی ندارد، باید زمینه حضور سرمایهگذاران را فراهم کند تا با رفع مشکل کیفیت و نوع محصول، بهانهای برای عدم تأمین نیاز واحدهای صنعتی استان باقی نماند.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه این رویکرد باید توسط تمامی بخشهای تصمیمگیر از جمله شرکت زغالسنگ کرمان و صندوق بازنشستگی دنبال شود، بر لزوم جذب سرمایه در بخشهای اکتشاف و بهرهبرداری تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: آمادگی صندوق بازنشستگی برای مشارکت در این مسیر، فرصتی ارزشمند برای تقویت شرکت زغالسنگ کرمان و رفع مشکلات مالی آن از طریق مشارکت یا واگذاریها است.
طالبی، در ادامه به سه محور استراتژیک دیگر اشاره کرد و گفت: ایجاد تعامل میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در داخل استان کرمان باید به گونهای باشد که تمامی واحدهای تولیدی در این مسیر همکاری کنند.
وی با اشاره به لزوم تقویت بازرگانی و یافتن مشتریان جدید برای توسعه صادرات زغالسنگ افزود: پیگیری جدی موضوع قیمتگذاری زغالسنگ با همکاری نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی انجام شود.
استاندار کرمان با اشاره به چالشهای ساختاری مانند مالیات، منابع طبیعی، محیط زیست، تأمین اجتماعی و تأمین انرژی (برق و گاز) که از سوی فعالان این حوزه مطرح شده است، اعلام کرد: مدیریت استان کرمان برای همراهی و رفع موانع قانونی و اجرایی در جهت تحقق این اقدامات، تمام توان خود را به کار خواهد گرفت.
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