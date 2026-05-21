۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

رئیس‌جمهور کلمبیا وزیر صهیونیست را به نازی‌ها تشبیه کرد

گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا رفتار «ایتامار بن گویر»، وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی را به روش نازی‌ها تشبیه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا با انتشار پستی در رسانه اجتماعی ایکس، ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را به نازی‌ ها تشبیه کرد.

رئیس جمهور کلمبیا این پیام را پس از انتشار تصاویری از بدرفتاری نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی با فعالان بازداشت شده ناوگان جهانی صمود توسط بن گویر در رسانه‌های اجتماعی، منتشر کرد.

وی در پیام خود که شامل تصاویری بود که بن گویر منتشر کرد، نوشت: بن گویر مانند یک نازی تمام عیار رفتار می‌کند. او با شهروندان مان که خواهان توقف نسل‌کشی در غزه هستند، اینگونه رفتار کرد.

کد مطلب 6836830

