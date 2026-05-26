حمیدرضا رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اقدامات و عملکرد یک‌ساله این سازمان، به تعامل گسترده با دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و اظهار داشت: در راستای هم‌افزایی برای مهارت‌آموزی، تفاهم‌نامه‌های متعددی به‌ویژه با اداره‌کل آموزش و پرورش منعقد شده است. در همین راستا، بخش اعظمی از دوره‌های آموزشی با رویکرد تأمین مواد اولیه و برپایی کارگاه‌های توسعه مهارت، با مشارکت فعال دانش‌آموزان و نیروهای مسلح کلید خورده است.

رئیسی با تأکید بر ظرفیت‌های بی‌نظیر ایلام در حوزه‌های پیشران توسعه، تصریح کرد: استان ایلام در سه بخش «نفت و گاز»، «کشاورزی» و «صنعت» دارای پتانسیل‌های ویژه‌ای است. بر همین اساس، تربیت نیروی انسانی متخصص که بتواند نیازهای واقعی این بخش‌ها را پوشش دهد، در صدر اولویت‌های ما قرار دارد تا زنجیره مهارت تا اشتغال به‌طور کامل تکمیل شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای ایلام در ادامه به تبیین دو پروژه بزرگ آموزشی پرداخت و گفت: دو طرح کلان و راهبردی «همنوا» و «مهتاب» از سال گذشته با هدف توانمندسازی کارجویان آغاز شده است. این دو پروژه با نگاهی نو به مقوله مهارت، توانسته‌اند گام‌های موثری در راستای حرفه‌آموزی متقاضیان بردارند و نتایج درخشانی در بر داشته باشند.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی عملیاتی برای سال جاری تدوین شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به تمرکز دولت بر توسعه میادین نفتی و ظرفیت‌های کشاورزی استان، امسال به‌صورت ویژه و متمرکز، تأمین نیازهای نیروی کار در این حوزه‌های استراتژیک را دنبال خواهیم کرد.

رئیسی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این مسیر و تقویت زیرساخت‌های مهارتی، شاهد کاهش چشمگیر نرخ بیکاری و رونق اقتصادی در سطح استان باشیم.