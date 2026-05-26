جعفر رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با ترسیم نمایی کلی از وضعیت مسکن در این استان، از عبور این طرح از مراحل سخت اداری و رسیدن به مرحله بهره‌برداری خبر داد.

رفیعی با اشاره به حجم بالای تقاضا در استان اظهار داشت: در ابتدای طرح، بیش از ۵۱ هزار ایلامی ثبت‌نام کردند که پس از پایش دقیق و اعمال شروط چهارگانه قانونی، ۷ هزار و ۷۵۰ نفر واجد شرایط نهایی شناخته شدند.

وی افزود که از این میان، ۴ هزار و ۱۴۳ متقاضی با واریز آورده اولیه، رسماً وارد فرآیند اجرایی شده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی به وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها اشاره کرد و افزود: ۳۹۰۶ واحد هم‌اکنون در نقاط مختلف استان در دست احداث است.

وی تصریح کرد: ۱۷۰ واحد پیش از این تکمیل و به متقاضیان تحویل شده است.

رفیعی عنوان کرد: ۳۴۱ واحد در مرحله نهایی آماده‌سازی قرار دارد و طی روزهای آتی به خانوارها واگذار می‌شود.

رفیعی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و چالش‌های موجود تأکید کرد: با وجود تمامی فشارها و مسائل اقتصادی، اجازه ندادیم حتی یک پروژه در استان متوقف شود. تمامی کارگاه‌های نهضت ملی مسکن در ایلام فعال هستند و با پیشرفت فیزیکی قابل قبولی به سمت تکمیل شدن حرکت می‌کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام در پایان، سرعت بخشی به پروژه‌ها را در گرو همکاری متقاضیان دانست و خاطرنشان کرد: تکمیل به‌موقع آورده نقدی از سوی مردم، موتور محرک ساخت‌وساز است. متقاضیان باید به این نکته توجه داشته باشند که اولویت انتخاب واحد و بهره‌مندی از مزایای طرح، مستقیماً به میزان و زمان واریز وجه بستگی دارد.