۵ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۰۶

کلید ۳۴۱ واحد مسکن ملی در ایلام به متقاضیان می‌رسد

ایلام - مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام از واگذاری ۳۴۱ واحد مسکونی جدید در روزهای پیش‌رو خبر می‌دهد.

جعفر رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با ترسیم نمایی کلی از وضعیت مسکن در این استان، از عبور این طرح از مراحل سخت اداری و رسیدن به مرحله بهره‌برداری خبر داد.

رفیعی با اشاره به حجم بالای تقاضا در استان اظهار داشت: در ابتدای طرح، بیش از ۵۱ هزار ایلامی ثبت‌نام کردند که پس از پایش دقیق و اعمال شروط چهارگانه قانونی، ۷ هزار و ۷۵۰ نفر واجد شرایط نهایی شناخته شدند.

وی افزود که از این میان، ۴ هزار و ۱۴۳ متقاضی با واریز آورده اولیه، رسماً وارد فرآیند اجرایی شده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی به وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها اشاره کرد و افزود: ۳۹۰۶ واحد هم‌اکنون در نقاط مختلف استان در دست احداث است.

وی تصریح کرد: ۱۷۰ واحد پیش از این تکمیل و به متقاضیان تحویل شده است.

رفیعی عنوان کرد: ۳۴۱ واحد در مرحله نهایی آماده‌سازی قرار دارد و طی روزهای آتی به خانوارها واگذار می‌شود.

رفیعی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و چالش‌های موجود تأکید کرد: با وجود تمامی فشارها و مسائل اقتصادی، اجازه ندادیم حتی یک پروژه در استان متوقف شود. تمامی کارگاه‌های نهضت ملی مسکن در ایلام فعال هستند و با پیشرفت فیزیکی قابل قبولی به سمت تکمیل شدن حرکت می‌کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام در پایان، سرعت بخشی به پروژه‌ها را در گرو همکاری متقاضیان دانست و خاطرنشان کرد: تکمیل به‌موقع آورده نقدی از سوی مردم، موتور محرک ساخت‌وساز است. متقاضیان باید به این نکته توجه داشته باشند که اولویت انتخاب واحد و بهره‌مندی از مزایای طرح، مستقیماً به میزان و زمان واریز وجه بستگی دارد.

