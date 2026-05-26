هاآرتص: کشورهای منطقه به دنبال ائتلاف با ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد، جنگ علیه ایران اعتماد کشورهای منطقه به آمریکایی ها را کاهش داد. در حال حاضر به اسرائیل به عنوان عامل کشاندن منطقه به درگیری های خسارت بار نگاه می شود.

در این گزارش آمده است، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دیگر این نکته را درک کرده اند که نمی توانند به آمریکا تکیه کنند. آنها به دنبال ائتلاف های دفاعی جدید از جمله با ایران هستند.

روزنامه اسرائیل هیوم نیز در این رابطه نوشت، آن چیزی که نگران کننده است این است که قدرت ایران در جنگ تقویت شده اما اسرائیل و آمریکا ضعیف شده اند. تل آویو توهم سقوط نظام ایران در جریان جنگ را داشت اما این توهم محقق نشد.