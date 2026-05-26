  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۱

هاآرتص: کشورهای منطقه به دنبال ائتلاف با ایران هستند

هاآرتص: کشورهای منطقه به دنبال ائتلاف با ایران هستند

یک روزنامه عبری زبان به کاهش اعتماد کشورهای منطقه به آمریکا و تمایل آنها به سمت ایران اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد، جنگ علیه ایران اعتماد کشورهای منطقه به آمریکایی ها را کاهش داد. در حال حاضر به اسرائیل به عنوان عامل کشاندن منطقه به درگیری های خسارت بار نگاه می شود.

در این گزارش آمده است، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دیگر این نکته را درک کرده اند که نمی توانند به آمریکا تکیه کنند. آنها به دنبال ائتلاف های دفاعی جدید از جمله با ایران هستند.

روزنامه اسرائیل هیوم نیز در این رابطه نوشت، آن چیزی که نگران کننده است این است که قدرت ایران در جنگ تقویت شده اما اسرائیل و آمریکا ضعیف شده اند. تل آویو توهم سقوط نظام ایران در جریان جنگ را داشت اما این توهم محقق نشد.

کد مطلب 6841312

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها