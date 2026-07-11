پرداخت حقوق به خانواده شهدای جنگ رمضان ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، محمدرضا عارف، تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص برقراری حقوق شهدای جنایات تجاوزات آمریکایی صهیونیستی و همچنین والدین شهدای مذکور را به دستگاههای اجرایی از جمله ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد شهید و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف به آغاز پوشش بیمه تکمیلی درمان خانواده شهدا، جانبازان و افراد تحت تکفل قانونی آنها است.
بنیاد شهید و ستاد کل نیروهای مسلح نیز مکلف به پرداخت هزینه کفن و دفن برگزاری مراسم شهدای جنگ رمضان معادل ۲۰۰ میلیون تومان به ازای هر شهید شدهاند.
شورای تأمین استان و ستاد کل نیروهای مسلح مکلف به ارائه مدارک پزشکی جانبازان جنگ رمضان به کمیسیون های پزشکی مربوطه در بنیاد شهید برای محاسبه حقوق و مزایای ازکارافتادگی آنها شدهاند.
همه دستگاههای اجرایی نیز مکلف به اجرای قوانین مربوط به ایثارگران، به خانواده های شهدا و جانبازان جنگ رمضان هستند.
سازمان برنامه و بودجه نیز اعتبار این تصویبنامه را از محل ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره ۷ قانون بودجه امسال (ردیف بودجه مربوط به منابع بنیاد شهید) تأمین میکند.
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