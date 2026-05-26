به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح سه شنبه در دیدار با ۲ خانواده مددجوی تحت پوشش کمیته امداد در شهر اهرم به همراه مدیرکل این نهاد اظهار کرد: این دیدارها در راستای اهتمام ویژه به اقشار آسیب‌پذیر جامعه و بررسی از نزدیک مسائل و نیازمندی‌های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار می شود.

فرماندار تنگستان بر لزوم توجه مضاعف مسئولان به مسائل معیشتی و اشتغال خانواده‌های تحت حمایت این نهاد تاکید کرد.

وی اظهار کرد: وظیفه ما است که در کنار کمیته امداد، با تمام توان خود در جهت رفع موانع و بهبود وضعیت زندگی این خانواده‌ها تلاش کنیم.

سلیمانی به نقش حمایتی کمیته امداد اشاره کرد و گفت: کمیته امداد خدمات ارزشمندی را به مددجویان ارائه می‌دهد، اما نباید از ظرفیت سایر دستگاه‌های اجرایی و همچنین خیرین غافل شویم و باید با همکاری و هم‌افزایی، زمینه را برای خودکفایی و استقلال این خانواده‌ها فراهم کنیم تا دیگر نیازمند یاری نباشند.