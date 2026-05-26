حضور مقتدرانه مردم در میدان دفاع از کشور آمریکا را تحقیر کرد

مصطفی ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از حماسهآفرینی مردم در رویدادهای باشکوه اخیر، اظهار کرد: این حضور نه تنها در قم، بلکه در تمام شهرها و روستاهای کشور نمودی آشکار داشت و مردم خود مدیریت صحنه را به دست گرفتند.
این عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: نباید صرفاً به حضور فیزیکی مردم در خیابانها نگاه کرد، بلکه این حضور باید از ابعاد مختلف از جمله تأثیر آن در سطح بینالملل و هماهنگی با دیپلماسی فعال و میدانداری نیروهای مسلح مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی گفت: مهمترین تأثیر حضور مردم، تحقیر بیسابقه ابرقدرت جنایتکار و به ویژه ترامپ بود به گونهای که اکنون حتی نزدیکان رئیسجمهور آمریکا در فضای مجازی اذعان میکنند که دنبال جنگ نیستند.
ملایی تصریح کرد: این تحقیر سبب شده است دشمن به جای تهدید نظامی به دنبال تفاهم و مذاکره برآید و همچنین فشار حداکثری بر مسئولان عالی رتبه کشورش تحمیل شده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر قم ادامه داد: دومین تأثیر مهم این حضور حماسی، شکلگیری و گسترش جبههای در سطح جهانی بود به طوری که کشورهایی مانند سومالی نیز به جبهه مقاومت پیوستند.
جبهه مقاومت جهانی توسعه یافت
وی با اشاره به رویارویی اخیر چین با آمریکا بیان کرد: کشورهای مختلف دریافتند میتوانند در برابر زیادهخواهیهای آمریکاییها ایستادگی کنند و همین مسئله جبهه بینالمللی حامی ایران اسلامی را تقویت کرده است.
ملایی در بخش دیگری از سخنان خود به تأکیدات امام راحل و بویژه رهبر شهید بر مبعوث شدن مردم اشاره کرد و گفت: این حضور خیابانی و میدانی همواره مورد تأکید امامین انقلاب بوده است.
وی افزود: علامه جوادی آملی به عنوان یک مرجع عالیقدر و عارف نامدار به حقیقتی اشاره میکند و میگوید که شما مردم پیغمبرزاده و ابراهیمزاده هستید و من در مقابل شما احساس کوچکی میکنم.
این عضو شورای شهر قم اضافه کرد: این نگاه در لسان بزرگان دین و انقلاب وجود دارد و نشان میدهد حضور مردم صرفاً برای خوشحالی آنان نیست بلکه آنان درگیر حقیقت بزرگ دفاع از ارزشهای الهی و ملی هستند.
حضور مردم دشمن را تحقیر و دوست را خوشحال میکند
ملایی در ادامه تصریح کرد: بنابراین عظمت حضور مردم از یک سو موجب تحقیر دشمن و از سوی دیگر مایه خوشحالی دوستان نظام اسلامی میشود.
وی با بیان یک استعاره از زمان افطار و عید فطر گفت: رسیدن به عید فطر یعنی به وقت خود رسیدن و همانطور که افطار کردن حتی چند دقیقه زودتر روزه را باطل میکند، حضور به موقع مردم نیز در لحظات حساس تعیینکننده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر قم افزود: شب نودم مهمتر از شب شصتم است چرا که در نزدیکی پیروزی و باوجود مشکلات فراوان معلوم میشود چه کسی احساس تکلیف میکند.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با جملهای از شهید سلیمانی یادآور شد که وی گفت: زمانی میرسد که شهدا آرزو میکنند کاش ما بودیم و قطعا امروز شهدا آرزو دارند در حضور خیابانی مردم حضور میداشتند.
قرآن ۵ مؤلفه برای حضور مردم برشمرده است
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر قم افزود که تبلور حضور مردم در آیه ۴۶ سوره مبارکه انفال دیده میشود و ۵ مؤلفه اساسی را شامل میشود؛ این ۵ مؤلفه عبارتند از اطاعتپذیری از خدا و رسول، وحدت، اراده داشتن، امیدآفرینی و در نهایت استقامت و مقاومت.
ملایی بیان کرد: حضور مردم، تجدید بیعت با ولیامر مسلمین و نماد اتحاد است و نیز تبلور اراده و عزم جوهره ملت ایران به شمار میرود و بر اساس این نگاه قرآنی، حضور مردم هم تبعیت از فرمان رهبری است، هم اتحاد، هم اراده، هم امیدآفرینی و هم نشاندهنده تابآوری و مقاومت ملی محسوب میشود.
ملایی اذعان کرد: مقاومت مسیر دشواری است اما حضور مردم در خیابانها و میادین مختلف، قدرت و عظمت اسلام، شیعه و تفکر برگرفته از گفتمان امامین انقلاب را به تصویر میکشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم به بیانیه رهبر معظم انقلاب قبل از شهادت اشاره کرد و گفت: معظمله فرمودند خداوند این ملت را مبعوث خواهد کرد و بعثت به معنای برانگیختگی ناشی از خواست الهی است.
وی افزود: واژه انسجام اجتماعی به معنای گردهمایی افرادی با ظواهر و سلایق مختلف است و امروز شاهدیم حتی ایرانیان خارج از کشور با چه هیجانی از این خودجوشی مردم سخن میگویند.
ملایی اضافه کرد: این حضور خودجوش به هیچ وجه نافی پشتیبانی و حمایت دولت و دستگاههای مدیریتی نیست بلکه مدیران شهری نیز باید وظیفه خود را در زمینه زیرساختها و سیاستگذاری تولید محتوا انجام دهند.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر قم با بیان اینکه حتی پیش از جنگ رمضان و قبل از واقعه تلخ شهادت، قرارگاهی تشکیل داده بودیم و برنامهریزی برای شرایط احتمالی جنگ انجام شده بود، گفت: شهادت رهبر عزیز دردناک بود اما مدیریت شهری آمادگی لازم را داشت.
وی اضافه کرد: به عنوان نماینده مردم و با رعایت منافع آنان برای رضای خدا، باید اذعان کرد که شهرداری قم و مدیریت شهری در این ایام در حوزههای مختلف سنگ تمام گذاشتند.
